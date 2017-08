Eventim Popkurs feierte Abschlusskonzert im Gruenspan

Vertieften ihr musikalisches Handwerk und das Wissen über die Musikindustrie: Teilnehmer des Popkurses beim Abschlusskonzert (Bild: Christian Steinhof)

Am 24. August 2017 ging im Hamburger Gruenspan das Abschlusskonzert des berufsbegleitenden Eventim Popkurses über die Bühne.50 Absolventen des dreiwöchigen Intensivkurses präsentierten vor mehr als 500 Besuchern ihre selbst komponierten Songs. Dafür traten die Künstler in verschiedenen Konstellationen auf. Zu den bisherigen Absolventen des Kurses, der 1982 ins Leben gerufen wurde, zählen unter anderem das Duo Boy, die Sänger Peter Fox und Johannes Oerding oder die Band Revolverheld. Die Bandgründung von Wir Sind Helden kam sogar unmittelbar durch den Popkurs zustande.Das Konzert markiert zugleich die zehnjährige Partnerschaft zwischen CTS Eventim und der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Der Livekonzern unterstützt den Kurs seit 2008 als Förderer und Namenspate."Es macht großen Spaß, eine der wichtigsten Talentschmieden der deutschen Pop- und Rockmusik nun schon im zehnten Jahr zu begleiten", freut sich Klaus-Peter Schulenberg , Vorstandsvorsitzender CTS Eventim: "Als Unternehmen, das deutschen wie internationalen Künstlern tagtäglich eine Bühne schafft, ist es uns ein Anliegen, aufstrebende Musiker zu unterstützen. Ich bin gespannt, in welchen Clubs, Arenen und Stadien die Absolventen des Eventim Popkurses in Zukunft zu sehen sind."Noch bis zum Ende des Jahres können sich interessierte Musiker für den nächsten Eventim Popkurs bewerben, der im März 2018 startet.

Quelle: MusikWoche

