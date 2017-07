Eventbrite verkauft Tickets direkt auf Facebook

Großansicht So läuft der Kartenkauf bei Facebook ab: Verkaufsvorgang über ein Mobiltelefon (Bild: Screenshot/Eventbrite) So läuft der Kartenkauf bei Facebook ab: Verkaufsvorgang über ein Mobiltelefon (Bild: Screenshot/Eventbrite)

Als Neuerung bietet Eventbrite nun auch in Deutschland an, dass Fans beim Ticketkauf nicht mehr von Facebook auf externe Seiten umgeleitet werden müssen, sondern Karten direkt auf den Seiten des Netzwerks kaufen können. Anschließend bekommen sie direkt in einer App zugestellt."Das vereinfacht den Bestellprozess enorm und steigert nachweislich und ganz enorm den Absatz von Tickets", teilt Eventbrite mit: In den USA, wo das Angebot seit über einem Jahr läuft, würden laut Unternehmensangaben inzwischen über die Integration des Kaufprozesses doppelt so viele Tickets abgesetzt wie über die Weiterleitung von einem Facebook-Event auf die Eventbrite-Seiten.Das neue Angebot in Deutschland ist der erste nicht-englischsprachige Ableger des Systems, das bereits in den USA, Kanada, Großbritannien und Australien im Einsatz ist. Als ersten Referenzkunden in Deutschland konnte Eventbrite das von DeMi Promotion ausgerichtete Weinheimer Waidsee Festival gewinnen, bei dem in diesem Jahr Cro, die Orsons, Megaloh, Danju und Sorgenkind auftreten.Das neue System sei viel schneller und einfacher als zuvor, weil man nicht mehr erst auf andere Seiten weitergeleitet werde, sagt Sandro Spieß , Marketingleiter Deutschland Eventbrite. "Das ist auch gut für unsere Veranstalter, weil sie so deutlich mehr Tickets verkaufen können als vorher. Mit diesem ausgelagerten Verkauf auf Facebook legen wir jetzt erst los: In Zukunft soll jeder überall dort, wo er eben gerade ist, auch sein Ticket kaufen können."Yoav Zeevi, Produktmanager Facebook Events Ticketing, betont, dass das Ziel beim Ticketing auf Facebook sei, es Menschen zu erleichtern, an Events ihrer Wahl teilzunehmen. Auch wolle man den Partnern wie Eventbrite den Ticketverkauf leichter machen. "Wir haben tolle Rückmeldungen von unseren Partnern bekommen, die bestätigen, dass das Veröffentlichen von Events auf Facebook ihre Ticketverkäufe und ihre Teilnehmerzahl steigert."

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen