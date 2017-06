Eventbrite und Spotify machen gemeinsame Sache

Soll zielgerichtet Tickets verkaufen: die Kooperation von Spotify und Eventbrite (Bild: Eventbrite)

Im Rahmen einer neugeschlossenen Kooperation zwischen Eventbrite und Spotify können Künstler und Veranstalter weltweit künftig Konzerte auf den Seiten des Streamingdiensts anzeigen lassen. Für die Veranstalter fallen dabei keine Kosten an."Unsere neue Partnerschaft dockt an die 'Entdecken'-Algorithmen von Spotify an und schlägt Fans Konzerte und Festivals in ihrer Nähe an den genau richtigen Stellen im Produkt und zur richtigen Zeit vor", teilt ein Eventbrite-Sprecher mit.Ja nachdem, welche Musik Spotify-Nutzer gerne hören, schlägt der Streamingdienst passende Shows in ihrer Umgebung vor. Diese Empfehlungen werden auf den Seiten der Künstler und ihrer Alben platziert. Zudem macht Spotify Vorschlägen für Auftritte von Künstlern, die den Fans ähnlicher Bands auch gefallen könnten."Dank der neuen Integration von Eventbrite und Spotify können Nutzer jetzt Konzerte auf Spotify entdecken und dann direkt bei Eventbrite ein Ticket dafür kaufen - ganz ohne Login oder Captcha-Test", erläutert Eventbrite. Das Ticketingunternehmen beruft sich dabei auf eine selber in Auftrag gegebene Studie, laut der fast die Hälfte aller Musikfans (42 Prozent) neue Künstler vor allem über Streamingdienste wie Spotify finden. Das sei auch wichtig für das Veranstaltungsgeschäft, weil jeder Zweite dieser neuen Fans später auch ein Konzert dieser Künstler besuche, heißt es aus Berlin.

Quelle: MusikWoche

