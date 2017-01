Eventbrite übernimmt Ticketscript

Großansicht Leitet nun ein größeres Unternehmen: Julia Hartz von Eventbrite (Bild: Evenbrite) Leitet nun ein größeres Unternehmen: Julia Hartz von Eventbrite (Bild: Evenbrite)

Großansicht Leitet nun das Europageschäft von Eventbrite: Frans Jonker, der Gründer von Ticketscript (Bild: Ticketscript) Leitet nun das Europageschäft von Eventbrite: Frans Jonker, der Gründer von Ticketscript (Bild: Ticketscript)

Mit der Übernahme von Ticketscript durch Eventbrite wird das Unternehmen eigenen Angaben zufolge der drittgrößte Ticketinganbieter in Europa. Eventbrite selber sieht sich mit jährlich über zwei Millionen abgewickelten Veranstaltungen als "weltweit größter Anbieter von Ticketing- und Eventtechnologien".Im vergangenen Jahr hätten die niederländische Selfservice-Ticketingplattformen und Eventbrite gemeinsam in Europa 35 Millionen Tickets im Wert von über einer halben Milliarde Euro für knapp eine Million Veranstaltungen verkauft, teilt Eventbrite mit. Darüber hinaus hat Eventbrite selbst im vergangenen Jahr eigenen Angaben zufolge rund 150 Millionen Tickets für über 600.000 Veranstalter in 180 Ländern abgewickelt.Europa als Standort spielt dabei eine wichtige Rolle für das US-Unternehmen Eventbrite. Denn nach der Übernahme von Ticketscript sitzen 23 Prozent der Angestellten des vereinten Unternehmens nun in Europa.Ob und wie Ticketscript als Marke fortbestehen wird, ist noch nicht entschieden. "Erklärtes Ziel ist es, langfristig als eine Plattform zu operieren - das wird voraussichtlich mehrere Quartale dauern", teilt ein Eventbrite-Sprecher auf Nachfrage von MusikWoche mit. "Welche Marke in welchem Markt mehr Sinn ergibt, wird davon abhängen, was für unsere Kunden am meisten Sinn ergibt."Ticketscript, mit Hauptsitz in Amsterdam, wurde 2006 gegründet und unterhält Büros in fünf europäischen Ländern: Großbritannien, Deutschland, Holland, Spanien und Belgien. Frans Jonker, der Gründer und Geschäftsführer von Ticketscript, wird künftig die Geschäfte von Eventbrite auf dem europäischen Festland als Geschäftsführer Kontinentaleuropa leiten. Gepant sei auch, dass alle Ticketscript-Mitarbeiter in Berlin in Arbeitsplatz behalten solle, so der Eventbrite-Sprecher auf Nachfrage von MusikWoche."Wir haben uns in den vergangenen zehn Jahren eine starke Marktposition in Europa erarbeitet", sagt Jonker. "Ähnlich wie Eventbrite haben wir es Veranstaltern ermöglicht, selbst Kontrolle zu übernehmen: über das Marketing und Ticketing ihrer eigenen Events, und die Daten ihrer Teilnehmer." Jonker bezeichnet Eventbrite als den "weltweit unangefochtenen Technologieführer für Veranstaltungen"; zusammen wolle man die digitale Transformation der europäischen Eventbranche weiter beflügeln."Diese Übernahme ist wie ein Turbo für unser Europageschäft", formuliert Julia Hartz, CEO Eventbrite. "Wir gewinnen damit quasi über Nacht zehn Jahre Wachstum in der Musikbranche und Expertise auf dem europäischen Markt. Das passt hervorragend zu unserem Fernziel - der weltweit größte Marktplatz für Events zu werden. Zudem bekomme das Unternehmen auf diese Weise Zugriff auf neue, spannende Technologien."Diese neue Partnerschaft bringt die besten Services und Produkte beider Unternehmen zusammen, und wir freuen uns schon darauf, sie unseren Kunden auf der ganzen Welt vorzustellen", so Hartz weiter.Wie Ticketscript wurde Eventbrite vor zehn Jahren gegründet. Die Unternehmensgeschichte begann in San Francisco; 2011 folgte das erste Auslandsbüro in London. Mittlerweile unterhält Eventbrite Büros in acht Ländern auf vier Kontinenten. In Europa sind das neben Großbritannien Dependancen in Irland, Deutschland und den Niederlanden.

Quelle: MusikWoche

