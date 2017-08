Eventbrite führt physische Liebhabertickets ein

Mit dem Ticketingunternehmen Eventbrite können Veranstalter nun auch Papiertickets verkaufen. Das Unternehmen Printabl, der Druckpartner für die neuen Liebhabertickets, produziert die Eintrittskarten in unterschiedlichen Formaten mit 400-Gramm-starkem Papier, Perforation und diversen Sicherheitsmerkmalen.Eventbrite reagiert mit dem neuen Angebot auf die spezifischen Bedürfnisse mancher deutscher Nutzer. Der weltweite Trend gehe zwar eindeutig hin zum digitalen Ticket, doch eine unternehmenseigene Studie in Deutschland habe gezeigt, dass viele Deutsche selbst dann noch Papiertickets bevorzugen, wenn sie digitale Tickets in Sekunden aufs Handy bekommen könnten, heißt es aus Berlin."Das Papierticket wird immer wieder für tot erklärt", sagt Frans Jonker , Geschäftsführer Eventbrite in Europa. "Dabei gibt es nach wie vor Fans, die gerne ein richtig gut gemachtes Ticket in der Hand halten, und das vielleicht als Andenken behalten möchten. Wir wollen ein Anbieter für alle sein und niemanden zurücklassen."Deswegen habe man bei Eventbrite Technologien wie die eigenen RFID-Armbänder für den Einlass und bargeldloses Bezahlen entwickelt und schaffe nun über Partnerintegrationen auch Lösungen wie das Liebhaberticket, die Tradition und Zukunft verknüpfen, so Jonker weiter.Veranstalter können Liebhabertickets in zwei Varianten direkt aus dem Eventbrite System heraus zubuchen: Für Veranstaltungen ab 2000 bis 3000 Teilnehmern wird auf Wunsch jedes einzelne Papierticket unmittelbar nach dem Eingang einer Bestellung in sofort digital bearbeitet, personalisiert, gedruckt, eingetütet, frankiert und direkt an den Endkunden verschickt. Die Mehrkosten dafür - zwischen drei Euro und ?3,90 inklusive Mehrwertsteuer und Versandkosten - trägt der Ticketkäufer.Veranstalter von kleinen bis mittelgroßen Events können Ticketpakete mit individuellen Eventbrite-Ticketcodes bestellen und diese selbst verkaufen oder versenden. Hierfür stehen sowohl Layoutvorlagen als auch die Möglichkeit, eigene Layouts hochzuladen, zur Verfügung.Einer der ersten Anbieter, die zusätzlich zu den herkömmlichen Print@Home-, Handy-, und seit jüngstem auch Facebook-Tickets von Eventbrite jetzt auch das neue Liebhaberticket auf Papier anbieten, ist die Berliner Firma Meistersinger Konzerte & Promotion . Für Sarah Zimmermann, Projektleiterin Meistersinger, ist das Liebhaberticket ein wichtiges Zusatzangebot: "Wir haben die neuen Papiertickets bei der 'Blut, Schweiß und Tränen'-Tour von Haudegen als Premium-Option angeboten, und die Fans haben sie uns aus den Händen gerissen. Über die Hälfte aller Fans, die ein Ticket über Eventbrite gekauft haben, haben Liebhabertickets bestellt."

Quelle: MusikWoche

