Eurosonic Noorderslag wächst erneut

Großansicht Überzeugte zu später Stunde im De Spieghel: die deutsche Band White Wine (Bild: MusikWoche) Überzeugte zu später Stunde im De Spieghel: die deutsche Band White Wine (Bild: MusikWoche)

Die 31. Ausgabe von Eurosonic Noorderslag, die vom 11. bis 14. Januar 2017 wieder in Groningen über die Bühne ging, verzeichnete 4200 Fachbesucher aus 42 Ländern und 40.300 Festivalgänger. Damit waren beide Bereiche ausverkauft. Zudem lockte das niederländische Showcasefestival mit angeschlossener Konferenz etwas mehr Fachbesucher an als 2016, als sich 4124 Delegierte und 42.100 Festivalbesucher auf den Weg in die nordholländische Provinzhauptstadt gemacht hatten.In diesem Jahr traten bei dem viertägigen Festival, das sich in den europäischen Eurosonic-Part von Mittwoch bis Freitag und den rein niederländischen Noorderslag-Teil am Samstag aufteilt, 382 Acts auf - darunter 23 aus dem diesjährigen Partnerland Portugal. Da einige von den Acts mehrere Konzerte gaben, kam es zu insgesamt 442 Shows. Dafür standen von Mittwoch bis Freitag 48 Eurosonic-Spielstätten und zehn Noorderslag-Bühnen im Tagungsgebäude De Oosterport zur Verfügung.Über Eurosonic Noorderslag können nun 465 akkreditierte Medienvertreter und 37 EBU-Station berichten, von denen 17 live aus Groningen Konzerte übertrugen, 34 haben zudem Material mitgeschnitten. Darüber hinaus waren 100 Festivals, die sich am European Talent Exchange Programme (ETEP) beteiligen, vor Ort. Insgesamt hatten 424 Festivals Repräsentanten nach Groningen geschickt.Bei der ersten ETEP-Auswertung, bei der die ersten Buchungen von Bands für ETEP-Festivals zusammengezählt werden, gehört neben Klangstof (Niederlande), Baloji (Belgien), Skott (Schweden), Shame (UK), Onuka (Ukraine), Tommy Cash (Estland) und Her (Frankreich) auch die deutsche Band Roosevelt zu den meistgenannten. Insgesamt gab es bereits 500 Buchungen. "Damit zeichnet sich ein neuer Rekord ab", informiert Christof Huber, Vorstand des Festivalbands Yourope."Es ist gut, so viel Interesse an europäischer Musik zu sehen", sagt Peter Smidt , Creative Director Eurosonic Noorderslag. "'Eurosonic Noorderslag bringt Künstler, Festivals und Media zusammen und unmittelbar daran beteiligt, dass mehr Leute sich Musik aus Europa anhören."Zum zweiten Mal ging die zum Programm von Eurosonic Noorderslag gehörende European Production And Innovation Conference (EPIC) im Hampshire Hotel nahe von De Oosterport über die Bühne. Auch hier habe man mit 45 Panels und 200 Sprechern zugelegt, sagt EPIC-Chef Marcel Albers, für den Themen wie Terror, Nachhaltigkeit, Abfallverwertung, Energie und Massenkontrolle im Mittelpunkt der Konferenz standen. Ihm sei zudem aufgefallen, wie viele junge Leute sich für den Produktionsbereich im Livegeschäft interessierten.Bei der eigentlichen Eurosonic-Konferenz ging es auf rund 150 Panels und sonstigen Veranstaltungen neben den traditionellen Livethemen auch um die Digitalisierung, interaktive Branchen, Rechtsfragen, Streaming und die Blockchain-Technologie. Im Konferenzstrang Buma Music Meets Tech hielt Todd Hansen, Head of Conference Programming SXSW, eine Keynote Speach.Barbara Gessler, Head of Creative Europe, einer Kulturinitiative der EU, nahm an dem Panel "Music Moves Europe" teil, in dem es ihr um den kontinuierlichen Dialog mit dem europäischen Musiksektor ging. Ein weiterer Themenstrang beschäftigte sich unter dem Oberbegriff "Future Of Media" mit dem Wandel in der Medienbranche. Die Keynote in diesem Bereich lieferte Chris Price, Head of Music BBC 1, der über das Verhältnis von Algorithmen oder menschlichen Kuratoren bei der Musikauswahl sprach.In dem von MusikWoche präsentierten Panel "The Role Of An Export Office" diskutierten Ina Keßler (Initiative Musik), Anna Hildur (Nordic Music Export Offices (NOMEX) und European Music Export Exchange Network - EMEE) , Marc Thonon (Bureau Export) und Nuno Saraiva (Why Portugal) über die sich wandelnden Aufgaben von Exportbüros.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen