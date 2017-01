Eurosonic Noorderslag startet mit EBBA-Verleihung

Großansicht Bei den EBBAs: Peter Smidt (Creative Director Eurosonic Noorderslag und Barbara Gessler (EU Commission) (Bild: MusikWoche) Bei den EBBAs: Peter Smidt (Creative Director Eurosonic Noorderslag und Barbara Gessler (EU Commission) (Bild: MusikWoche)

Großansicht Auf der EBBA-Bühne: Namika spielte eine akustische Version ihres Hits "Lieblingsmensch" (Bild: Ben Houdijk) Auf der EBBA-Bühne: Namika spielte eine akustische Version ihres Hits "Lieblingsmensch" (Bild: Ben Houdijk)

Großansicht Bei der Preisverleihung: EBBA-Siegerin Dua Lipa mit Moderator Joolz Holland (Bild: Jorn Baars) Bei der Preisverleihung: EBBA-Siegerin Dua Lipa mit Moderator Joolz Holland (Bild: Jorn Baars)

Mit der 14. Ausgabe der European Border Breaker Awards (EBBAs) begann am 11. Januar 2017 das niederländische Showcasefestival Eurosonic Noorderslag . Die erneut von Joolz Holland moderierte Preisverleihung, die aufgezeichnet wurde und allen EBU-Partnern zur Verfügung steht, ging erstmals in der 6000 Besucher fassenden Spielstätte Martiniplaza in Groningen über die Bühne.Seit nunmehr elf Jahren finden die EBBAs unter dem Dach von Eurosonic Noorderslag statt, davor waren sie drei Jahre lang Bestandteil des Midem-Programms. Der Wechsel von der Stadsschouwburg ins Martiniplaza bekam der Veranstaltung gut: die aufwändige Produktion, zu der neun der zehn EBBA-Sieger erschienen waren und allesamt live spielten, verlief glatt und ohne Pannen.Die Sieger, die für Erfolge außerhalb ihres Heimatterritoriums ausgezeichnet werden, standen bereits vorab fest. Für Deutschland holte sich Namika einen Preis ab und überzeugte mit einer akustischen Version ihres Hits "Lieblingsmensch".Die übrigen Preisträger waren Hinds (Spanien), Jaako Eino Kalevi (Finnland), Alan Walker (Norwegen), Natalie La Rose (Niederlande), Filous (Österreich), Walking On Cars (Irland), Jain (Frankreich) und Dua Lipa (UK), die an dem Abend zudem den online ermittelten Zuschauerpreis erhielt. Die albanische Preisträgerin Era Istrefi konnte wegen eines Skiunfalls nicht persönlich nach Groningen kommen.Zur kurzweiligen Show gehörte auch ein Interview mit Sire-Gründer Seymour Stein, der im Gespräch mit Joolz Holland erzählte, dass er im Laufe der Jahre mehr europäische denn US-Künstler unter Vertrag genommen habe. Zugleich wies Stein auf die kommende Rolle von Asien im globalen Musikgeschäft hin. "Heute ist die ganze Welt zu großartiger Musik fähig."Für politische Töne sorgte wie in den Vorjahren der Head Of Unit Creative Europe bei der EU-Kommission. In diesem Jahr reiste erstmals Barbara Gessler in dieser Funktion nach Groningen. Die EU-Politikerin formulierte in ihrer Rede, dass "diese Nacht eine Feier der kreativen Kraft Europas" sei. Es gehe darum, kulturelle Diversität zu erhalten, zugleich aber gerade in Zeiten, in denen Europa vor großen Herausforderungen stehe, auf die verbindende Kraft von Musik zu setzen.

Quelle: MusikWoche

