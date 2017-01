Eurosonic Noorderslag nimmt Fahrt auf

Großansicht Luden zum Empfang von Wizard Promotions ein: Oliver (links) und Ossy Hoppe (Bild: MusikWoche) Luden zum Empfang von Wizard Promotions ein: Oliver (links) und Ossy Hoppe (Bild: MusikWoche)

Der zweite Tag von Eurosonic Noorderslag stand im Zeichen der Konferenz und des Liveprogramms. Schon am Mittag des 12. Januar 2017 war das Tagungsgebäude De Oosterport gut gefüllt, während es sich draußen einregnete und die Niederschläge im Laufe des Abends in dichtes Schneetreiben übergingen.Auf die Fachbesucher im De Oosterport warteten unter anderem Panels zum Kulturprogramm Creative Europe, über das Barbara Gessler (EU Commission), Helen Sildna (Tallinn Music Week), Mathieu Philibert (Impala), Fabien Miclet (Liveurope) und Anna Hildur (Eurpean Export Music Exchange) diskutierten.Hildur saß auch in dem von MusikWoche präsentierten Panel "The Role Of An Export Office". Die Isländerin, ihr französischer Kollege Marc Thonon (Bureau Export), Ina Keßler (Initiative Musik) und Nuno Saraiva (Why Portugal) standen Moderator Dietmar Schwenger (MusikWoche) Rede und Antwort, als es um Fragen um die geänderte Rolle von Exportbüros ging.Im selben Raum ging dann die Keynote Speech von Ossy Hoppe von Wizard Promotions über die Bühne. Der Veranstalter erzählte nicht nur Anekdoten aus seiner Zeit mit Deep Purple oder Ozzy Osbourne, sondern sprach auch darüber, dass es in Zeiten wie diesen, in denen ein Handschlag nicht mehr so viel gelte wie früher, vor allem für junge Veranstalter schwieriger geworden sei.Bei dem Keynote Interview kündigte Ossy Hoppe an, sich künftig auf eine Beraterrolle bei Wizard Promotions zurückzuziehen und die Verantwortung für das operative Geschäft vollständig in die Hände seines Sohnes Oliver zu legen.Oliver Hoppe war ebenfalls nach Groningen gekommen. Sein Vater und er luden im Anschluss an das Keynote Interview zu einem Empfang ein, für den Ossy Hoppe persönlich Rosé-Wein aus Frankreich nach Holland geholt hatte.Gut versorgt waren auch die Gäste des traditionellen ETEP-Dinners, das wie in den Jahren zuvor als letzte Möglichkeit genutzt wurde, um sich noch einmal zu stärken, bevor um 20 Uhr das Liveprogramm in den verschiedenen Clubs der Stadt begann. Hier spielten unter anderem Alma, Hare Squead, Good Harvest, Dool, Sauropod, und Shame.Zu später Stunde trafen sich dann vor allem die deutschen Delegierten bei der Party von Landstreicher Booking. Hier arbeiteten unter anderem Repräsentanten von Live Nation, Ticketmaster, FKP Scorpio, Sparta Booking, südpolmusic, dem Sparkassenpark Mönchengladbach, der Barclaycard Arena, Grand H, Four Artists, dem Taubertal Festival, Konzertbüro Schoneberg, dem Reeperbahn Festival und Sony Music an der geselligen Netzwerkpflege.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen