Eurosonic Noorderslag meldet Rekordzahl an Fachbesuchern

Großansicht Am ersten Abend des Eurosonic Noorderslag live im Huis De Beurs: Die Electronic-Formation Holy Nothing aus Porto (Bild: Knelis/Eurosonic Noorderslag ) Am ersten Abend des Eurosonic Noorderslag live im Huis De Beurs: Die Electronic-Formation Holy Nothing aus Porto (Bild: Knelis/Eurosonic Noorderslag )

Das Konferenzprogramm von Eurosonic Noorderslag ist ausverkauft. Das gaben die Veranstalter des niederländischen Branchentreffs am 12. Januar 2017 kurz nach der Eröffnung bekannt. Mit 4200 nationalen und internationalen Gästen verbucht man im Kongressbereich zudem einen neuen Rekordwert an Teilnehmern.Im Vorjahr zählten die Organisatoren noch 4124 Fachbesucher aus 40 Ländern . Hinzu kamen 42.100 Festivalgänger. Damit waren die Konferenz und das Showcasefestival Anfang 2016 besser besucht als jemals zuvor.Der Startschuss zum Showcasefestival fiel am 11. Januar mit der Verleihung der EBBAs und der European Festival Awards . Im Livebereich von Eurosonic Noorderslag stehen bis zum 14. Januar in Groningen Auftritte von insgesamt mehr als 350 Acts auf dem Programm.

Quelle: MusikWoche

