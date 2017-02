Eurosonic nennt erste ETEP-Resultate

Großansicht Kommen auf bislang zwei ETEP-Shows: Roosevelt aus Köln, hier bei ihrem Eurosonic-Auftritt im Huize Maas 2017 (Bild: Jorn Baars) Kommen auf bislang zwei ETEP-Shows: Roosevelt aus Köln, hier bei ihrem Eurosonic-Auftritt im Huize Maas 2017 (Bild: Jorn Baars)

Die britische Band Shame und die italienisch-deutsche Formation Fil Bo Riva führt mit drei Buchungen für die teilnehmenden Festivals die erste Auswertung des European Talent Exchange Programme (ETEP) an. Bislang gebucht sind 45 Shows von 36 verschiedenen Künstlern aus 15 europäischen Ländern.Die erfolgreichste deutsche Band ist Roosevelt mit zwei bestätigten ETEP-Shows - genauso vielen wie bei Klangstof (Niederlande) und Møme (Frankreich). Als Bands mit je einer Buchung nennen die ETEP-Verantwortlichen noch die Viagra Boys (Schweden), Rejjie Snow (Irland), Communions (Dänemark), Bazart (Belgien) und Mario Batkovic (Schweiz).Über ETEP vermittelte Konzerte werden aus einem gemeinsamen Topf der beteiligten europäischen Länder gefördert, der zusätzlich mit EU-Geldern aufgestockt wird. In diesem Jahr nehmen 107 Festivals an dem Förderprogramm teil.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen