Euronics erreicht Vorjahresergebnis

Die Verbundgruppe Euronics bilanziert ein stabiles Geschäftsjahr 2016. Auf der Hausmesse in Leipzig stellte die Einkaufsgenossenschaft, zu der allein in Deutschland rund 1500 Standorte gehören, ihre Kennzahlen vor. Insgesamt erwirtschaftete die Euronics einen Außenumsatz von 3,3 Milliarden Euro. Der Zentralumsatz des abgeschlossenen Geschäftsjahres liegt bei 1,43 Milliarden Euro. Damit konnte der Umsatz je Mitglied um 3,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden. Der Gesamtzentralumsatz ist durch die Aufgabe des Geschäftsbereichs Consumer Electronics eines großen Mitgliedes leicht gesunken, bereinigt wurde das Vorjahresergebnis knapp gehalten. Gewinne weist das Unternehmen nicht öffentlich aus.Für die Zukunft baut Vorstandssprecher Benedict Kober auf eine zweigleisige Strategie. Die stationäre Kompetenz soll gewahrt bleiben, gleichzeitig will man im Online-Geschäft weiter zulegen. Auf dem Euronics-Kongress wurde dafür auch die neue Marketing-Kampagne "Für dein bestes Zuhause der Welt" vorgestellt

Quelle: GamesMarkt.de

