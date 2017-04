Eskimo Callboy unterschreiben bei Century Media

Großansicht Wollen gemeinsam international reüssieren (von links): Jens Gödde (Exact Management), Pascal Schillo, Kevin Ratajczak und Sebastian "Sushi" Biesler (alle Eskimo Callboy), Wolfgang Funk (People Like You Records), Melanie Schmidt (Century Media Records/People Like You Records), sowie die Bandmitglieder Daniel Haniß, David Friedrich und Daniel Klossek (Bild: Christian Ripkens) Wollen gemeinsam international reüssieren (von links): Jens Gödde (Exact Management), Pascal Schillo, Kevin Ratajczak und Sebastian "Sushi" Biesler (alle Eskimo Callboy), Wolfgang Funk (People Like You Records), Melanie Schmidt (Century Media Records/People Like You Records), sowie die Bandmitglieder Daniel Haniß, David Friedrich und Daniel Klossek (Bild: Christian Ripkens)

Das Metal-Sextett Eskimo Callboy aus Castrop-Rauxel hat einen weltweit gültigen Vertrag beim zu Century Media gehörenden Label People Like You Records unterschrieben. Eine erste Single im Zuge der Partnerschaft soll schon im Mai erscheinen, eine Album-Veröffentlichung ist für den Spätsommer geplant. Wolfgang Funk , Label Manager People Like You, kommentiert: "Wir sind wirklich glücklich über das Signing einer jungen und aufstrebenden Band, die in der internationalen Szene zusätzliche Spuren hinterlassen wird. Darüber hinaus fügen sie dem Roster von People Like You eine neue Facette hinzu, an der wir weiter arbeiten wollen. Wir freuen uns auf eine aufregende und erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Band."Für die Band äußert sich Sänger Kevin Ratajczak: "Nach mehr als zwei Jahren Arbeit an unserem vierten Studioalbum halten wir endlich die ersten Masters in den Händen. Dafür sind mehr Blut, Blut Schweiß und Tränen geflossen wie bei keinem Album zuvor, und wir sind uns absolut sicher, dass es das beste ist, was wir je gemacht haben. Das mag wie ein Klischee klingen, ist aber wahr. Wir sind froh, die Platte über Century Media Records/People Like You Records herauszubringen. Angesichts all ihrer Erfahrung und des engen Kontakts, den wir in den vergangenen Monaten hatten, sind wir sicher, dass wir damit Eskimo Callboy aufs nächste Level hieven können."Die sechsköpfige Band Eskimo Callboy feierte bislang nicht nur in Deutschland große Erfolge, sondern hat sich auch schon international einen Namen gemacht. Ihre letzten beiden Alben, "We Are The Mess" (Platz acht 2014) und "Crystals" (Rang sechs 2015), brachten es jeweils in die Top 10 der Offiziellen Deutschen Charts.Eskimo Callboy tourten bereits mit Callejon, Papa Roach, Five Finger Death Punch und Asking Alexandria durch Europa und spielten auf vielen renommierten Festivals wie dem Wacken Open Air, Summer Breeze, Open Flair oder Nova Rock. Die Formation tourte auch schon in Ländern wie Japan, China, Russland oder Südafrika und ging in den USA mit Deuce and den Kottonmouth Kings auf Tournee.Im Sommer sind Eskimo Callboy für einige Festivals in diversen europäischen Ländern und eine Show in Budapest gebucht.14.-16.06.17 AT-Nickelsdorf - Nova Rock16.06.17 HU-Budapest - A3804.-06.07.17 CZ-Hradec Králové - Rock For People20.-23.07.17 UA-Kiew - Faine Misto Festival03.-05.08.17 AT-Lustenau - Szene Open Air05.08.17 Horb am Neckar - Minirock Festival25.08.17 CH-Gränichen - Open Air Gränichen

Quelle: MusikWoche

