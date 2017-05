Erstes Musikangebot bei Amazon Channels stammt von Gute Laune TV

Der Münchner Sender Gute Laune TV ist ab dem 23. Mai 2017 als erstes Musikangebot über Amazon Channels, ein Streamingangebot für Amazon-Prime-Mitglieder, in Deutschland und Österreich verfügbar."Ich freue mich wirklich sehr darüber, dass wir durch die Amazon Channels unsere Reichweite noch weiter ausbauen können", sagt Marko Tomazin , Geschäftsführer Gute Laune TV. "Dies ist auch eine gute Nachricht für all diejenigen, die bisher Gute Laune TV nicht empfangen konnten. Damit wird unser Premiumprogramm noch mehr Musikfans erreichen."Für Alex Green, Managing Director Amazon Channels Europa, ist wichtig, dass Amazon-Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich erstmals Channels abrufen können, "ohne ein Paket zu buchen oder einen langfristigen Vertrag abschließen zu müssen."Unter den verfügbaren Channels ist Gute Laune TV das einzige Musikangebot. Prime-Mitglieder können das Angebot 14 Tage lang kostenlos testen und über die Prime Video App ansehen, die auf Smart TVs, mobilen Geräten wie Tablet und Smartphones, Amazon Fire TV, Fire TV Stick und Fire Tablets verfügbar ist, oder online unter www.amazon.de/channels abrufen.Gute Laune TV kostet auf Amazon Channels 2,99 Euro im Monat. Ab dem 1. Juni soll das Programm auch in High Definiton ausgestrahlt werden.Der Amazon-Konzern hatte den Start von Channels ebenfalls am 23. Mai verkündet

