Erstes ESC-Halbfinale erreichte über eine halbe Million Zuschauer

Großansicht Zog ins Finale ein: Blanche für Belgien (Bild: Andres Putting/EBU) Zog ins Finale ein: Blanche für Belgien (Bild: Andres Putting/EBU)

Schweden: Robin Bengtsson - "I Can't Go On"

Australien: Isaiah - "Don't Come Easy"

Belgien: Blanche - "City Lights"

Aserbaidschan: Dihaj - "Skeletons"

Portugal: Salvador Sobral - "Amor pelos dois"

Griechenland: Demy - "This Is Love"

Polen: Kasia Mos - "Flashlight"

Moldau: SunStroke Project - "Hey, Mamma!"

Zypern: Hovig Demirjian - "Gravity"

Armenien: Artsvik - "Fly With Me"

Georgien: Tamara Gachechiladze - "Keep The Faith"

Albanien: Lindita Halimi - "World"

Montenegro: Slavko Kalezic - "Space"

Finnland: Norma John - "Blackbird"

Island: Svala - "Paper"

Tschechische Republik: Martina Bárta - "My Turn"

Slowenien: Omar Naber - "On My Way"

Lettland: Triana Park - "Line"

Erstmals übertrug der ARD -Kanal One, bis zum 3. September 2016 unter dem Namen Einsfestival bekannt, ein Halbfinale des Eurovision Song Contest. Am 9. Mai 2017 schalteten 560.000 Zuschauer die erste der beiden Vorentscheidungen ein (Marktanteil: 2,2 Prozent). Das sind mehr als im vergangenen Jahr, als Phoenix die beiden Semifinals aus Stockholm übertrug. Damals interessierten sich nur 350.000 Zuschauer für die Sendung.Bei den 14- bis 49-Jährigen schauten allein in diesem Jahr 310.000 Menschen zu (Marktanteil: 3,6 Prozent). Vor Jahresfrist lag die Quote in dieser Zielgruppe bei 1,7 Prozent.Zehn der 18 Kandidaten qualifizierten sich beim Vorentscheid für das Finale. Wie erwartet gehört nun die schon vorab als Favoritin gehandelte Blanche aus Belgien zu den 26 Teilnehmern der Endrunde am Samstag. Auch der Geheimtipp aus Portugal, Salvador Sobral, konnte sich platzieren. Als Moderatoren führten Timur Miroshnychenko, Volodymyr Ostapchuk und Oleksandr Skichko durch den Abend.Die abstimmungsberechtigen Länder Großbritannien, Italien und Spanien durften sich außer Konkurrenz als Pausen-Acts präsentieren. Vorjahressiegerin Jamala sang noch einmal live "1944", ihren ESC-Hit aus dem vergangenen Jahr. Die deutschen Zuschauer waren nicht stimmberechtigt, sie können erstmals beim zweiten Halbfinale per Televoting mitentscheiden.Um eine Beeinflussung der Jurys zu vermeiden, hält die ausrichtende EBU die Abstimmungsergebnisse der Semifinals geheim und will diese erst nach dem Hauptwettbewerb veröffentlichen.

Quelle: MusikWoche

