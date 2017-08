Erster Event Safety & Security Summit nennt Programm

Großansicht Ihm liegt die Sicherheit bei Festivals am Herzen: ILMC-Chef Greg Parmley (Bild: Olaf Furniss) Ihm liegt die Sicherheit bei Festivals am Herzen: ILMC-Chef Greg Parmley (Bild: Olaf Furniss)

Am 10. Oktober 2017 steigt im Intercontinental Hotel im Londoner O2-Komplex die erste Ausgabe des Event Safety & Security Summit (E3S), die sich mit dem Thema Sicherheit bei Festivals beschäftigt. Als Veranstalter fungieren die Konferenzprofis von der International Live Music Conference (ILMC) um Greg Parmley, die die neue Konferenz in Zusammenarbeit mit der European Arena Association (EAA), der National Arena Association (NAA) und der Association Of Event Venues (AEV) sowie weiteren Liveverbänden und Securityfirmen ausrichten."Mit Input und einer aktiven Beteiligung von einigen der renommiertesten Security-, Spielstätten- und Event-Experten entwickelt sich E3S zu einem aufschlussreichen und entscheidenden Tag", sagt ILMC-Chef Greg Parmley.Inhaltlich soll es etwa um das Erkennen von Verhaltensmustern und Crowdmanagement bei Festivals gehen, aber auch um neue Technologien beim Durchsuchen und Durchleuchten der Besucher sowie ganz allgemein bei der Festivalsicherheit.Die vier zentralen Panels sollen chronologisch die Abläufe bei einem Festival widerspiegeln. So geht es mit "The Three Ps: Preparation, Planning & Prevention" los. Hier dreht es sich unter anderem um die terroristische Bedrohung und Risikoeinschätzung. Danach folgen die Sessions "Rings of Steel: Securing Your Event", "The 3 Rs: Reaction, Response & Recovery", bevor der Tag mit "The Show Goes On: Moving Forward Together" ausklingt.Zu den Panelisten gehören Simon Ancliffe (Movement Strategies), Roger Gomm (Roger Gomm), Chris Kemp (MOM Consultancy), Ian Kerr (ID Resilience), John Langford (The O2 Arena), Carl A H Martin (cahm.uk) und Andy Palmer (Gatwick Airport). Die Veranstalter rechnen bei der Konferenz, die wie das Mutterevent ILMC nur über eine Einladung zugänglich ist, mit rund 200 Teilnehmern.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen