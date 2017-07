Erste Sprecher für Amsterdam Dance Event stehen fest

Großansicht Spricht in Amsterdam: Gary Numan (Bild: BB Gun Press) Spricht in Amsterdam: Gary Numan (Bild: BB Gun Press)

Der Elektronikpionier Gary Numan und der Schriftsteller Irvine Welsh gehören zu den Keynote Speakern beim Amsterdam Dance Event, das vom 18. bis 22. Oktober 2017 über die Bühne geht.Auch das Liveprogramm nimmt Gestalt an. Neben internationalen Künstlern wie David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, DJ Pierre, DJ Rush, Dubfire, Ferry Corsten, Jeff Mills, Martin Garrix, Paul Oakenfold und Seth Troxler haben die Veranstalter von Buma Cultuur, der Kulturabteilung der niederländischen Verwertungsgesellschaft Buma/Stemra, auch deutsche Acts gebucht.So reisen aus Deutschland unter anderem Gerd Janson, H.O.S.H., Kettenkarussell, Kollektiv Turmstraße, Len Faki, Marcel & Dettmann, Matthias Tanzmann, Monika Kruse, Patrice Bäumel, Paul Kalkbrenner, Rampa, Recondite, Roger Shah und Sven Väth an.

Quelle: MusikWoche

