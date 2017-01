Erste Nominierte für Swiss Music Awards stehen fest

Großansicht Nominiert für einen Swiss Music Award: DJ Antoine, hier bei seinem Besuich auf der MusikWoche-Couch 2013 (Bild: MusikWoche) Nominiert für einen Swiss Music Award: DJ Antoine, hier bei seinem Besuich auf der MusikWoche-Couch 2013 (Bild: MusikWoche)

Die Schweizer Künstler Dabu Fantastic, DJ Antoine und Manillio gehören zu den Acts, die sich bei den zehnten Swiss Music Awards (SMA) am 10. Februar 2017 im Zürcher Hallenstadion Chancen auf einen Preis ausrechnen dürfen. Die drei Künstler sind in der Kategorie "Best Hit" nominiert. Der Sieger wird mittels einer Liveabstimmung bestimmt.Die meistverkauften und gestreamten internationalen Tracks sind von Alan Walker, Drake feat. Wizkid & Kyla sowie Sia feat. Sean Paul und damit für die Kategorie "Best Hit International" direkt nominiert. In den Kategorien "Best Album" und "Best Album International" tauchen Beatrice Egli , Bligg und Trauffer sowie international Céline Dion Coldplay und David Bowie auf.Bereits zum zweiten Mal werden bei den SMA 2017 auch Songwriter geehrt. Diese Auszeichnung wird im Rahmen der Kategorie "Best Hit" im Namen der Verwertungsgesellschaft SUISA vergeben. Damit erhalten auch die Komponisten und Textautoren des "Best Hit" einen Swiss Music Award für ihre Leistung."Hinter jedem großen Hit stehen Komponisten und Textautoren", sagt Andreas Wegelin , Generaldirektor SUISA. "Für die SUISA ist es wichtig, dass auch die Arbeit dieser Urheber an den Swiss Music Awards gewürdigt wird."Die Nominierten der weiteren Kategorien teilen die Ausrichter der Preisverleihung vom Verein Press Play am 18. Januar bei der offiziellen Pressekonferenz im 25hours Hotel Zürich West mit. Die Verleihung des "Best Act Romandie" findet auch dieses Jahr im Vorfeld der SMA statt und zwar am 2. Februar in den Studios von Couleur 3 in Lausanne.Die Liveübertragung der Swiss Music Awards läuft bei den Fernsehsendern SRF zwei und One TV sowie als Stream auf RSI.ch. Als erster Showact der Jubiläumsausgabe ist der britische Sänger Rag'n'Bone Man bestätigt.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen