Erste Echo-Preisträger stehen fest

Großansicht Ausgezeichnet mit einem Echo: Udo Dahmen (links) und Hubert Wandjo von der Pop-Akademie (Bild: Max Micus,Popakademie) Ausgezeichnet mit einem Echo: Udo Dahmen (links) und Hubert Wandjo von der Pop-Akademie (Bild: Max Micus,Popakademie)

Bereits am Abend des 5. April 2017 hat die Deutsche Phono-Akademie, das Kulturinstitut des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI), die ersten Echo-Sieger bekanntgegeben. So wird die Non-Profit-Organisation Viva con Agua mit dem Echo für soziales Engagement geehrt. Die Initiative setzt sich seit mehr als zehn Jahren dafür ein, Menschen global den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen. Unterstützt wird Viva con Agua von Künstlern wie Bela B. Clueso und Marteria . Die Trophäe erhält die Organisation bei der Echo-Gala am 6. April.Bei einem Echo-Dinner am 5. April verlieh die Phono-Akademie weitere Preise vorab. Als Partner des Jahres zeichnete sie die Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim aus, die bereits am Montag beim LEA in der Frankfurter Festhalle einen Preis für Nachwuchsförderung erhalten hatte.Die Hochschule wirke in theoretischer und praktischer Hinsicht als umfassendes Kompetenzzentrum nachhaltig in die Musikwirtschaft hinein und habe sowohl in künstlerischer als auch in geschäftlicher Hinsicht wichtige Beiträge zur zunehmenden Professionalisierung der deutschen Popszene geleistet, heißt es zur Begründung. Die Auszeichnung wurde von den beiden Gründungsgeschäftsführern der Akademie, den Professoren Udo Dahmen und Hubert Wandjo , entgegengenommen.Eine weitere Trophäe ging an die Musikabteilung von Dussmann das KulturKaufhaus in Berlin. Die ungeheure Vielfalt des Angebots, die Zahl der vorrätigen Titel und vor allem die beeindruckende Beratungskompetenz der Mitarbeiter machten dieses Ressort weit über Berlin hinaus zu einem zentralen Anlaufpunkt für alle Musikliebhaber, lobt die Phono-Akademie. Das gelte besonders seit der kürzlich abgeschlossenen umfassenden Neugestaltung des Hauses an der Friedrichstraße. Überreicht wurde der Echo in der Kategorie "Handelspartner des Jahres" an Dussmann-Geschäftsführerin Julia Claren und Hannes Kraus , den Hauptabteilungsleiter Musik/Film.Einen Echo-Sonderpreis nahm der Musiktherapeut Lutz Neugebauer entgegen, der Mitbegründer des Nordoff/Robbins Zentrums in Witten. Als Repräsentant der Nordoff/Robbins-Musiktherapie arbeitet er seit 25 Jahren eng mit der deutschen Musikbranche zusammen, die sich kontinuierlich für die Unterstützung und Förderung dieser Therapie einsetzt. Die von dem Komponisten Paul Nordoff und dem Sonderpädagogen Clive Robbins bereits Ende der 50er-Jahre entwickelte Form der Musiktherapie wird bei unterschiedlichsten Indikationen eingesetzt. So reichen die Anwendungsgebiete von Kindern mit Entwicklungsverzögerungen oder Jugendlichen und Erwachsenen mit Behinderungen bis hin zu Trauma-Patienten oder Menschen mit Demenzerkrankungen."Ich freue mich, dass wir auch dieses Jahr den Echo und mit ihm die Spitzen der Berliner und internationalen Musikbranche in unserer Stadt willkommen heißen dürfen", sagt Michael Müller, Regierender Bürgermeister von Berlin. "Musiker und Kreative aus der ganzen Welt zieht es ungebremst nach Berlin, die Stadt der Freiheit und der kreativen Freiräume. Es gilt nun, da Intoleranz und Ausgrenzung salonfähig werden, weltweit für diese Freiheit und Offenheit zu kämpfen. Die Musikszene gibt mir in dieser Hinsicht viel Hoffnung."Für den BVMI-Vorstandsvorsitzenden Dieter Gorny ist wichtig, dass man mit den vorab verliehenen oder bekannt gegebenen Auszeichnungen die Leistungen derjenigen würdige, die in der Musikwirtschaft und in den damit verbundenen Bereichen tagtäglich einen großartigen Job machten, auch wenn sie nicht im Rampenlicht stünden. "Die Preisträger zeigen alle auf unterschiedlichste Weise, dass ihnen Musik etwas bedeutet, und dass Musik etwas bewirken kann. Das gilt für den Bildungssektor genauso wie für den stationären Einzelhandel, soziale Projekte zur Entwicklung des globalen Südens oder die Förderung therapeutischer Konzepte. Musik verbindet eben", so Gorny.Die Deutsche Phono-Akademie als Kulturinstitut des Bundesverbands Musikindustrie (BVMI) verleiht den deutschen Musikpreis am 6. April in der Messe Berlin zum 26. Mal. Als neuer TV-Partner strahlt Vox die von Xavier Naidoo und Sasha moderierte Gala tags darauf am 7. April ab 20:15 Uhr aus

Quelle: MusikWoche

