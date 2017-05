Erste Acts für Way Back When 2017 bestätigt

Die Karsten Jahnke Konzertdirektion präsentiert vom 29. September bis 1. Oktober 2017 in Dortmund wieder das Indoor-Festival Way Back When. Die Konzerte finden dabei auf drei verschiedenen Bühnen der Stadt im Ruhrgebiet statt - im FZW, in der Pauluskirche und im Dortmunder U.Als erster Headliner-Act für die vierte Auflage des Festivals steht die amerikanische Band Portugal.The Man fest. Das Team von Karsten Jahnke zeigt sich beeindruckt, dass die Formation aus Alaska das Kunststück vollbracht habe, das über die letzten drei Jahre angesammelte Material zum neuen Album komplett über den Haufen zu werfen, um nochmal komplett bei null zu starten - was funktioniert habe, wie das Resultat namens "Woodstock" beweise.Ebenfalls bereits eingetütet für Way Back When 2017 sind Auftritte von Drangsal, The Veils , The Districts, Voodoo Jürgens, Warhaus, Adna, Gurr, The Amazons und Waxahatchee. "Eine willkommene Rückkehr" ins Line-up werde die "Visions Stage" mit Angeboten "für alle Fans härterer Klänge" vollziehehen. Hierfür sind schon Shows von Van Holzen und Val Sinestra in trockenen Tüchern.Direkt über die Festival-Homepage kann man Tickets beziehen. Die "Super Early Bird"-Tickets sind schon ausverkauft, die "Early Bird"-Karten zu 68 Euro auch schon beinahe.

