Erler, Meckelnburg und Thiede schieben Das Maschine an

Großansicht Wollen mit Das Maschine Fahrt aufnehmen (von links): Axel Erler und Nico Meckelnburg von Mec-Early Entertainment sowie Patrick Thiede (Auf!Keinen!Fall!) (Bild: Das Maschine) Wollen mit Das Maschine Fahrt aufnehmen (von links): Axel Erler und Nico Meckelnburg von Mec-Early Entertainment sowie Patrick Thiede (Auf!Keinen!Fall!) (Bild: Das Maschine)

Unter dem Namen Das Maschine heben Axel Erler und Nico Meckelnburg von Mec-Early Entertainment und Patrick Thiede (Auf!Keinen!Fall!, A!K!F!) eine neue Dachgesellschaft aus der Taufe. Künftig will man als Full-Service-Entertainment-Agentur die Karrieren von Künstlern, Produzenten, Songwritern und Sportlern begleiten. Den Grundstein für die neue Gesellschaft legten Axel Erler und Nico Meckelnburg mit der Gründung der Mec-Early Entertainment im Jahr 2009. Als General Manager und Teilgesellschafter tritt nun künftig Patrick Thiede auf, der zuvor als Mitgründer und Label Manager von A!K!F! fungierte.Unter dem Dach von Das Maschine wollen die Drei nun ab sofort die Aktivitäten der Firmen Das Maschine Artist Service, ehemals Mec-Early Entertainment, von A!K!F!, We Publish Music, Heaven Shall Dance und Das Maschine Sports bündeln."Wir bedanken uns bei allen Künstlern und Partnern für das bisherige Vertrauen in die Mec-Early Entertainment GmbH", sagt Axel Erler. Nico Meckelnburg verweist auf den Aufbau einer in den vergangenen Jahren stark gewachsenen Struktur: "Sie bekommt mit der Holding Das Maschine eine neue Dachmarke, die bestehende Units wie das Label Auf!Keinen!Fall! und neue wie Das Maschine Sports miteinander verbindet." Mit Patrick Thiede, dem We-Publish-Music-Verlagspartner Styleheads sowie Steffen Rühling und Jan Ulbricht von Dusted Decks in Leipzig habe man "die richtigen Partnerschaften gefunden".Die Partner verweisen unter anderem auf einen Verlagskatalig bei We Publish Music mit mehr als 6000 Titeln von Songwritern wie Sven Bünger, Abaz, Kraans De Lutin, Steffen Häfelinger, Vitali Zestovskih, Daniel "Dasmo" Großmann, Matthias Mania oder Jan van der Toorn, bei A!K!F allein im Jahr 2016 auf acht Nummer-eins-Alben, zwei Platin-Singles und drei Gold-Alben, sowie auf die neu gegründete Leipziger Dependance Heaven Shall Dance, die mit der Übernahme des Booking- und Veranstaltungsgeschäfts von Dusted Decks nun DJs und Produzenten wie Marcapasos, Florian Paetzold, Flic Flac, Thomas Lizzara, Raumakustik und Ostblockschlampen oder M-22 im House- und EDM-Segment weiter etablieren will. Auf die Artist Services von Das Maschine vertrauen schließlich laut Unternehmensangaben Künstler wie Kontra K, Buddy Ogün, Jakub Ondra, Kenay und Alex Diehl.

Quelle: MusikWoche

