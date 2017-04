Erfolgreiches Falco-Musical tourt auch 2018

Über 100.000 Zuschauer verzeichnete in diesem Jahr bereits die seit Januar laufende Premieren-Tournee von "Falco - Das Musical". 2018, zum 20. Todestag des Musikers, geht die Musical-Biographie über Österreichs Pop-Ikone erneut auf Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Premierendatum wird dann der 10. Februar 2018 in Landshut sein, bevor die Show "in mindestens fünfzig Städten" zu Gast sein werde. Der Vorverkauf zur zweiten Tournee beginnt offiziell am 28. April 2017. Bereits seit 21. April kann man indes Tickets im Internet über die Website des Musicals erwerben."Falco - Das Musical" ist derzeit auf Premieren-Tournee durch den gesamten deutschsprachigen Raum. Die größtenteils ausverkauften Shows haben den Produzenten und Tourneeveranstalter Concertbüro Oliver Forster (COFO) schon zu mehrfachen Verlängerungen veranlasst. Mit 94 Vorstellungen und über 130.000 Besuchern insgesamt wird die derzeitige Tournee am 11. Juni 2017 ihr Finale in Wien bei einem weiteren Zusatztermin feiern. Zuvor wird das Ensemble am 7. Mai 2017 in der diesjährigen ersten Ausgabe des "ZDF Fernsehgarten" zu sehen sein.Am 6. Februar 2018 jährt sich Falcos Todestag, der bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik starb, zum 20. Mal. "Das Musical kann den Menschen und den perfekten Live-Performer wieder frisch ins Gedächtnis bringen und einiges von der Faszination vermitteln, die Falco damals zum Weltstar gemacht hat", erklärt Horst Bork. Bork ist Berater des Musicals und Autor der Biographie "Falco: Die Wahrheit". Er war zudem zwölf Jahre Falcos Manager sowie bis zu seinem Tod eng mit ihm befreundet.22.04.2017 Singen / Stadthalle 20:0023.04.2017 Freiburg / Konzerthaus 19:0024.04.2017 Baden-Baden / Festspielhaus 20:0025.04.2017 Saarbrücken / Saarlandhalle 20:0030.04.2017 CH-Bern / Kursaal-Arena 19:0001.05.2017 CH-Basel / Musical Theater 20:0013.05.2017 Düsseldorf / Capitol 15:00 20:0014.05.2017 Duisburg / Theater am Marientor 19:0017.05.2017 Hof / Freiheitshalle 20:0018.05.2017 Gera / KuK 20:0019.05.2017 Zwickau / Stadthalle 20:0020.05.2017 Wetzlar / Rittal Arena 20:0021.05.2017 Mainz / Rheingoldhalle 19:0023.05.2017 München / Circus Krone 20:0024.05.2017 München / Circus Krone 20:0025.05.2017 AT-Wien / Stadthalle F 15:00 + 20:0026.05.2017 AT-Graz / Helmut-List-Halle 20:0027.05.2017 Halle / Händel Halle 20:0028.05.2017 Cottbus / Stadthalle 19:0029.05.2017 Berlin / Admiralspalast 20:0030.05.2017 Berlin / Admiralspalast 20:0031.05.2017 Schwerin / Sport- u. Kongresshalle 20:0001.06.2017 Lübeck / Musik- u. Kongresshalle 20:0003.06.2017 Bremen / Musical Theater 15:00 + 20:0004.06.2017 Hamburg / Mehr! 15:00 + 20:0007.06.2017 Hannover / Theater am Aegi 20:0008.06.2017 Augsburg / Kongress am 20:0009.06.2017 Ingolstadt / Festsaal 20:0010.06.2017 München / Circus Krone-Zusatztermin 15:00 + 20:0011.06.2017 AT-Wien / Stadthalle Zusatztermin 15:00 + 20:0010.02.2018 Landshut / Sparkassen-Arena 20:0011.02.2018 Regensburg / Audimax 19:0013.02.2018 Mannheim / Rosengarten 20:0019.02.2018 Stuttgart / Theaterhaus 20:0020.02.2018 Füssen / Festspielhaus 20:0021.02.2018 AT-Bregenz / Festspielhaus 20:0022.02.2018 AT-Salzburg / Arena Piccola 20:0023.02.2018 AT-St.Pölten / VAZ 20:0027.02.2018 AT-Klagenfurt / Messearena 20:0028.02.2018 AT-Graz / Stadthalle 20:0001.03.2018 AT-Innsbruck / CMI Saal Tirol 20:0017.03.2018 Niedernhausen / Rhein-Main-Theater 20:0018.03.2018 Bielefeld / Stadthalle 19:0020.03.2018 FrankfurtM. / Alte Oper 20:0021.03.2018 Erfurt / Messehalle 1 20:0022.03.2018 Hameln / Rattenfänger-Halle 20:0023.03.2018 Braunschweig / Stadthalle 20:0024.03.2018 Leipzig / Arena 20:0025.03.2018 Osnabrück / OsnabrückHalle 19:0027.03.2018 Nürnberg / Meistersingerhalle 20:0031.03.2018 Koblenz / Rhein-Mosel-Halle 20:0001.04.2018 Karlsruhe / Konzerthaus 20:0002.04.2018 Trier / Arena 20:0004.04.2018 Aachen / Eurogress 20:0005.04.2018 Köln / Lanxess Arena 20:0006.04.2018. Bonn / Maritim 19:0008.04.2018. Kiel / Sparkassen-Arena 19:0010.04.2018 Lübeck / Musik- und Kongresshalle 20:0014.04.2018 Berlin / Theater am Potsdamer Platz 20:0015.04.2018 Berlin / Theater am Potsdamer Platz 20:0017.04.2018 Dresden / Messehalle 1 20:0020.04.2018 Oldenburg / Weser-Ems-Halle 20:0024.04.2018 Aschaffenburg / Stadthalle 20:0027.04.2018 Ingolstadt / Festsaal 20:0028.04.2018 Altötting / Kultur + Kongress Forum 20:0029.04.2018 Würzburg / CCW 19:0001.05.2018 Chemnitz / Stadthalle 20:0002.05.2018 Zwickau / Stadthalle 20:0005.05.2018 Kassel / Stadthalle 20:0006.05.2018 Rostock / Stadthalle 19:00

