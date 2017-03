Engelhardt Promotions verlängert Musikfestival Kulturzelt

Großansicht Tritt 2017 im Kasseler Kulturzelt auf: das Michael Wollny Trio (Bild: Karsten Jahnke Konzertdirektion) Tritt 2017 im Kasseler Kulturzelt auf: das Michael Wollny Trio (Bild: Karsten Jahnke Konzertdirektion)

Vom 30. Juni bis 19. August 2017 geht in in Kassel wieder das Musikfestival Kulturzelt über die Bühne. Da dieses Jahr zeitgleich die documenta in der Stadt stattfindet, hat die veranstaltende Agentur Engelhardt Promotions von Lutz Engelhardt das Programm um eine Woche verlängert."Direkt unterhalb der documenta-Halle gibt es an 35 Abenden ein hochkarätig besetztes Programm zu sehen, das neben internationalen Stars auch viele Newcomer präsentiert, die kurz vorm Sprung nach oben sind", sagt Engelhardt und verweist darauf, dass das Festival seit nun 30 Jahren "der musikalisch internationale Hot Spot in Kassel" sei.Dabei liegt Engelhardt besonders die Vielfalt am Herzen. Das Festival sei "an einem Abend Jazzclub, am nächsten elektronische Dancehall". Er betont: "In den Sommerwochen des Kulturzelts umarmen wir die Vielfalt und stellen unter Beweis, dass Kurzsichtigkeit und Ausgrenzung hier keinen Platz haben."30.06.17 Seven01.07.17 Seven02.07.17 Dub FX05.07.17 Wincent Weiss06.07.17 Mighty Oaks07.07.17 Michael Wollny Trio08.07.17 Myles Sanko09.07.17 Asaf Avidan12.07.17 The Head And The Heart13.07.17 Scott Bradlee's Postmodern Jukebox14.07.17 Warpaint15.07.17 Tingvall Trio16.07.17 Lee Fields & The Expressions19.07.17 RY X20.07.17 Valerie June21.07.17 The Slow Show22.07.17 Joy Denalane23.07.17 TBA26.07.17 Jacob Collier27.07.17 The Divine Comedy28.07.17 Element of Crime29.07.17 Max Mutzke30.07.17 Lucky Chops02.08.17 Lambchop03.08.17 The Notwist04.08.17 Teesy05.08.17 Maxim09.08.17 Die Höchste Eisenbahn10.08.17 Roberto Fonseca11.08.17 Roachford12.08.17 Nils Wülker & Band13.08.17 Salif Keita16.08.17 GoGo Penguin17.08.17 Faber & Fil Bo Riva18.08.17 Judith Holofernes19.08.17 17 Hippies

Quelle: MusikWoche

