Embassy Of Music präsentierte Madeline Juno in Hamburg

Großansicht Feierten den Auftritt in Hamburg (von links): Oliver Som (Produzent "DNA"), Britta Ostermann (Management), Peter Goebel (Presse Peter - Print Promotion), Philipp Pritzkow (Product Management Embassy of Music), Jörg Heinrich (TV-Promotion), Madeline Juno, Michael Wohlfahrt (Booking), Maria Paz Caraccioli Gutiérrez (Booking), Alexander Lamprecht (Tonpool), Daniel Kinkartz (Online Promotion), Max Miguel (TV-Promotion) und Konrad von Loehneysen (CEO Embassy of Music) (Bild: Embassy of Music) Feierten den Auftritt in Hamburg (von links): Oliver Som (Produzent "DNA"), Britta Ostermann (Management), Peter Goebel (Presse Peter - Print Promotion), Philipp Pritzkow (Product Management Embassy of Music), Jörg Heinrich (TV-Promotion), Madeline Juno, Michael Wohlfahrt (Booking), Maria Paz Caraccioli Gutiérrez (Booking), Alexander Lamprecht (Tonpool), Daniel Kinkartz (Online Promotion), Max Miguel (TV-Promotion) und Konrad von Loehneysen (CEO Embassy of Music) (Bild: Embassy of Music)

Kurz nach der Veröffentlichung des Albums "DNA" , das Embassy Of Music am 8. September 2017 auf den Markt brachte, stellte Madeline Juno ihre neuen Songs am 11. September auch live bei einem Showcase vor Medienpartnern, Fans und ihrem Team im Kukuun am Spielbudenplatz in Hamburg vor."Madeline Juno ist eine der talentiertesten und ehrlichsten deutschen Künstlerin der letzten Jahre", streicht Konrad von Löhneysen heraus, Managing Director sowie Head of A&R von Embassy of Sound and Media . "Mit Begeisterung freue ich mich die Entwicklung dieser Ausnahmekünstlerin zu begleiten."Anfang Oktober geht Madeline Juno mit Michow Concerts als neuem Livepartner auf Tournee: Die "DNA"-Tournee umfasst bislang 19 Termine, startet am 5. Oktober im Orange Club in Kiel und endet am 30. Oktober im Grünspan in Hamburg.05.10.2017 Kiel, Orange Club06.10.2017 Lüneburg, Ritterakademie07.10.2017 Göttingen, Musa08.10.2017 Fulda, Kreuz10.10.2017 Bochum, Zeche11.10.2017 Köln, Club Bahnhof Ehrenfeld12.10.2017 Offenburg, Reithalle13.10.2017 Kaiserslautern, Kammgarn14.10.2017 Mannheim, Alte Seilerei16.10.2017 Frankfurt, Zoom17.10.2017 Münster, Sputnikhalle18.10.2017 Hannover, Musikzentrum19.10.2017 Leipzig, Täubchental20.10.2017 Stuttgart, Im Wizemann26.10.2017 Wilhelmshaven, Pumpwerk27.10.2017 Lübeck, Kulturwerft28.10.2017 Lingen, Schlachthof29.10.2017 Berlin, Bi Nuu30.10.2017 Hamburg, Grünspan

Quelle: MusikWoche

