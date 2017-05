Elvir Omerbegovic gründet neues Label

Großansicht Starten unter dem Namen Division ein neues Label (von links): Markus Weicker, Michael Weicker, Elvir Omerbegovic und RIN (Bild: Nils Müller) Starten unter dem Namen Division ein neues Label (von links): Markus Weicker, Michael Weicker, Elvir Omerbegovic und RIN (Bild: Nils Müller)

Zusammen mit Markus und Michael Weicker, die als Regisseure bei der Videoagentur The Factory arbeiten, hat Elvir Omerbegovic das Label Division ins Leben gerufen.Neben seiner Position als Chef bei Selfmade Records fungiert Omerbegovic auch hier als Geschäftsführer. Der erste Künstler, der bei Division unter Vertrag steht, ist der Rapper RIN. Am 1. September erscheint sein Debütalbum "Eros" im Vertrieb von Groove Attack . Für Omerbegivic ein bereits bekannter Partner: Bevor er Selfmade Records 2014 in ein Joint Venture mit Universal Music einbrachte , arbeitete er bereits mit der Kölner Vertriebsfamilie zusdammen."Division stellt eine neue Grünfläche dar, die besonders agil strukturiert ist", erklärt Elvir Omerbegovic: "Dies war bereits für die erste Veröffentlichung entscheidend. The Factory hat mit uns schon etliche Projekte realisiert und wir sind ein eingespieltes Team."Das neue Label wolle neue Produzenten ins Boot holen, aber auch mit dem Kernteam von Selfmade Records mit Produzenten wie Alexis Troy oder Yunus "Kingsize" Cimen arbeiten.

Quelle: MusikWoche

