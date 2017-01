Electronic Beats legt Fokus auf Clubs

Großansicht Spielt für die Telekom: Silent Servant (Bild: Silent Servant) Spielt für die Telekom: Silent Servant (Bild: Silent Servant)

Die von der Telekom betriebene Livemarke Electronic Beats richtet 2017 mit der Electronic Beats Clubnight eine neue Eventreihe aus. Dafür ist die Telekom eine Kooperation mit Clubs für elektronische Musik wie etwa dem Gewölbe in Köln oder dem Institut für Zukunft in Leipzig eingegangen.Für die ersten Ausgaben sind unter anderem Roman Flügel und Silent Servant gebucht. Mit dem Programm wolle man "die Clubszene in Deutschland stärken und die Fans auch auf lokaler Ebene enger mit Electronic Beats verbinden", heißt es aus Bonn.Ausgewählte DJ-Sets sollen anschließend auf dem YouTube-Kanal electronicbeats.tv zu sehen sein, während einzelne Mixe der mitwirkenden Künstler auch auf dem Onlineportal Mixcloud zu hören sind."Die Kooperation mit diversen Clubs in Deutschland finde ich wichtig, um insbesondere die lokale Szene in den jeweiligen Städten medial zu unterstützen", sagt Ahmet Sisman, der musikalische Kurator der hauseigenen Veranstaltungen des Essener Goethebunkers.04.02.17 Goethebunker, Essen (Roman Flügel)10.02.17 Gewölbe, Köln (Kaspar Björk & Sexy Lazer)18.02.17 Klub Neu, Dresden (Mathias Kaden & Daniel Stefanik)24.02.17 MMA, München (Silent Servant, Sigha, Oscar Mulero)22.04.17 Institut für Zukunft, Leipzig (John Talabot, Axel Boman)

Quelle: MusikWoche

