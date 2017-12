Electrola setzt wieder Neue Welle in Bewegung

Nach einer einjährigen Pause geht am 1. März 2018 die Münchner Showcaseveranstaltung Neue Welle wieder im Freiheiz über die Bühne. Die veranstaltende Universal-Music -Division Electrola will dafür rund 1500 Gäste einladen."Wir haben die Neue Welle 2018 fest im Visier, die Vorbereitungen laufen", teilt Jörg Hellwig , Managing Director Electrola mit. "Zum achten Mal werden wir wieder tolle Künstler präsentieren und Gelegenheit für interessante Gespräche und Begegnungen geben."Bei der letzten Ausgabe am 10. März traten sieben Acts auf: Alvaro Soler, Franziska Wiese, Wendja, Klubbb3, Alex Diehl, Ella Endlich und DJ Ötzi. Auch in den früheren Ausgaben hatte die Neue Welle immer wieder Künstler vorgestellt, die danach ihren großen Durchbruch feiern konnten - wie etwa Andreas Gabalier, Santiano, Oonagh und Voxxclub.

