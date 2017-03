Elbphilharmonie setzt auf Exterity

Die Firma Exterity, nach eigenen Angaben, "einer der führenden Spezialisten für IPTV- und Digital Signage-Lösungen im Unternehmensbereich", meldet, dass ihr Videonetzwerk-System ausgewählt worden sei, "um Gästen und Mitarbeitern der Elbphilharmonie Hamburg auch außerhalb des Saales ein erstklassiges digitales Bühnenerlebnis zu garantieren".Exteritys Übertragungssystem sei in der Elbphilharmonie von der Hamburger Firma PMS Perfect Media Solutions integriert worden. Es ermögliche "die einheitliche Verwaltung und Übertragung von Live-Auftritten und Werbeanzeigen, Bildern von Überwachungskameras, Zeitplänen der Künstler und 30 TV-Sendern, die mit mehr als 120 Bildschirmen im ganzen Gebäude, in den Backstage-Bereichen, an Ticketschaltern oder im Foyer verteilt werden können".Demnach können "Inhalte je nach Gebrauch in den verschiedenen Bereichen angepasst werden". Man könne mittels des Systems Anzeigen und Ticketinformationen während der Pausen zeigen. Besucher, die nach Beginn des Auftritts eintreffen, können demnach "bereits im Foyer sehen und hören, was im Saal passiert, bis sie zu ihren Sitzen gebracht werden". Künstler können laut Exterity das Tagesprogramm und auch die Live-Auftritte fortan selbst auf Bildschirmen hinter den Kulissen verfolgen."Exterity wurde ausgewählt, weil es eine der zuverlässigsten IPTV-Lösungen auf dem Markt ist, und die auf offenen Standards basierende Technologien des Unternehmens eine einfache Integration mit anderen Systemen ermöglichen, einschließlich PerfectShow, der Digital Signage Software von PMS", sagt PMS-Geschäftsführer Stefan Pagenkemper. "Eine besondere Herausforderung war die Einrichtung dynamischer Zugriffsrechte, um Inspizienten den ganzen Tag über das Erteilen von Berechtigungen für die einzelnen Anwender und Bildschirme zu gestatten." Die Kombination von Exteritys IP-Videosystemen und PerfectShow ermögliche dies durch "Verwendung von intuitiven Benutzeroberflächen für die Alltagsabläufe in Verbindung mit einem Content Management Backend".Das daraus resultierende System biete Inspizienten eine effektive Methode, zwischen Kanälen zu wechseln, "um Live-Feeds der Szenografie hinter den Kulissen und im Bürobereich zu sehen". Das Regeln von Licht, Ausrüstung, Bühnengestaltung und Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen während der Live-Auftritte sollen dadurch "erheblich erleichtert" werden.Exteritys Geschäftsleiter Colin Farquhar sagt: "Inspizienten spielen eine wichtige Rolle, um den reibungslosen Verlauf von Live-Auftritten zu gewährleisten, und wir sind stolz, ihnen mittels Technologie am Auftrittstag dabei behilflich zu sein. Die IP-Videolösung von Exterity gewährleiste "ein einfaches Wechseln zwischen Sendern, so dass Künstler zur richtigen Zeit die Bühne betreten, technische oder aufbaubezogene Probleme vermieden werden, Sicherheitskameras effektiv und gemäß der Sicherheits- und Gesundheitsschutzvorschriften funktionieren"."Wir sind sehr beeindruckt, dass die Elbphilharmonie ein Veranstaltungsort von Weltklasse für ein breitgefächertes Spektrum an Vorführungen geworden ist und sind stolz darauf, dass unsere Technologie - zusammen mit der Lösung unseres Partners PMS - diesen hochmodernen Veranstaltungsort unterstützen darf", so Farquhar.Die Lösungen von Exterity ermöglichen nach Angaben des international aktiven Unternehmens mit Hauptsitz in Schottland, "die Verteilung von TV und Video in HD-Qualität über Unternehmensnetzwerke (IP) auf eine unbegrenzte Anzahl von Endgeräten, ohne dass große Datenvolumen oder eine Vielzahl von Empfangsgeräten die Systemleistung oder -verfügbarkeit beeinträchtigen".

Quelle: MusikWoche

