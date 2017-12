Elbjazz-Programm wächst

Acht neue Acts ergänzen das Line-up des Elbjazz Festivals 2018 am 1. und 2. Juni im Hamburger Hafen. So wird die nigerianische Sängerin und Songschreiberin Nneka , die als eine der herausragenden Nachfolgerinnen ihres legendären Landsmannes Fela Kuti gilt, ihr fürs Frühjahr 2018 angekündigtes neues Album in Hamburg präsentieren. Der schwedische Posaunist, Sänger, Produzent und Bigband-Leader Nils Landgren ist mit seiner Funk Unit dabei.Das Trio GoGo Penguin aus Manchester, das nach eigenen Aussagen "elekronische Musik auf akustischen Instrumenten" macht, wird seinen Longplayer "A Humdrum Star", der Anfang 2018 auf Blue Note erscheinen soll, beim Elbjazz vorstellen.Es ist bereits Tradition, dass die NDR Bigband bei jedem Elbjazz mit neuem Programm und außergewöhnlichen Gästen dabei ist. 2018 wird das international renommierte Jazz-Orchester mit dem brasilianischen Sänger und Perkussionisten Joca Perpignan und dem aus Israel stammenden Pianisten Alon Yavnai auftreten.Frisch bestätigt hat das Elbjazz-Team zudem Engagements des kanadischen Bluesmusikers Matt Andersen, der australischen Singer/Songwriterin und Wahl-Berlinerin Kat Frankie mit einer "Acoustic Performance", des bei ACT unter Vertrag stehenden Quartetts Echoes Of Swing sowie des englischen Trios Mammal Hands.Zuvor waren utner anderem schon die Verpflichtung von Michael Wollny als "Artist in Residence" sowie Auftritte von Acts wie Tony Allen , China Moses, Marius Neset & Guests, dem Omer Klein Trio, Theo Croker & Dvrk Funk, Chassol, Web Web oder Django Bates mit der hr-Bigband in trockenen Tüchern.

Quelle: MusikWoche

