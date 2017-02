Elbjazz geht zuversichtlich ins Jahr 2017

Leiten zusammen das Elbjazz Festival (von links): Alexander Schulz, Karsten Jahnke und Folkert Koopmans (Bild: Pablo Heimplatz)

Mit mehr als 11.000 verkauften Tickets ziehen die Veranstalter des siebten Elbjazz Festivals, das am 2. und 3. Juni 2017 im Hamburger Hafen stattfindet, eine positive Zwischenbilanz zur laufenden Vorverkaufsphase. Laut Angaben des Veranstalters Elbjazz GmbH wurden so viele Tickets wie nie zuvor zu diesem Zeitpunkt verkauft."In keinem der Vorjahre konnten bereits kurz nach dem Jahreswechsel so viele verkaufte Tickets vermeldet werden", erklärt Alexander Schulz , Festivalleiter Elbjazz. "Wir nähern uns in großen Schritten der für 2017 ins Auge gefassten Besucherzahl und damit unserem Ziel, Elbjazz nach der einjährigen Pause und strukturellen Neujustierung auch wirtschaftlich zukunftsfähig zu machen." Zum ersten Mal bietet zudem die neu eröffnete Elbphilharmonie, wo sechs Konzerte des Festivals über die Bühne gehen, 2017 einen weiteren attraktiven Veranstaltungsort. Der Reservierungsprozess für die Konzerte in der Elbphilharmonie ist allerdings schon abgeschlossen.Die ersten Künstler hatten die Veranstalter bereits im September 2016 bestätigt. Neben Jan Garbarek kommen weitere internationele Musiker wie Gregory Porter, Agnes Obel oder Snarky Puppy nach Hamburg. Außerdem bestätigt sind Auftritte von Akua Naru, den Nighthawks, Nina Attal, Anna Lena Schnabel, Benjamin Schaefer, MIU und Erik Truffaz sowie eine "Accordion Night" mit Gigs von Vincent Peirani & Emile Parisien, Stian Carstensen & Ola Kvernberg, Nguyên Lê & Régis Gizavo sowie Asja Valcic & Klaus Paier.An der Seite von Alexander Schulz fungiert Karsten Jahnke als weiterer künstlerischer Leiter des Festivals. Zur Führungsspitze gehört zudem Folkert Koopmans FKP Scorpio ).Tagestickets für 55 Euro, sowie Zweitagestickets für 89 Euro gibt es Online sowie und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Quelle: MusikWoche

