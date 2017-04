Eine Fee bei artribute an Bord

Großansicht Neuzugang bei artribute: Fee Schlennstedt (Bild: artribute) Neuzugang bei artribute: Fee Schlennstedt (Bild: artribute)

Fee Schlennstedt ist seit dem 1. April 2017 die neue Booking-Leiterin der in Berlin ansässigen Konzert- und Eventagentur artribute . Sie folgt damit auf Matthias Wendl, der das Künstler-Portfolio von artribute in den letzten zehn Jahren maßgeblich gestaltet hat und dem Unternehmen weiterhin beratend zur Seite stehen soll.Ihr neuer Arbeitgeber preist die Neuverpflichtung als "ausgewiesene Fachfrau". Fee Schlennstedt war von 2004 bis 2010 künstlerische Leiterin des Kulturprogramms von Schloss Elmau und verantworte zuletzt das Programm des renommierten Jazzclubs Unterfahrt in München.Zu ihrem neuen Job sagt Schlennstedt: "Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und die Zusammenarbeit mit dem artribute-Team. Durch diesen Seitenwechsel ist es für mich zugleich Herausforderung und Bereicherung, Synergien aus meinen bisher gewonnenen Qualifikationen als Veranstalterin/Programmplanerin und den bevorstehenden neuen Aufgaben herzustellen und diese für artribute und seine Künstler einzusetzen."artribute-Geschäftsführer Björn Kloos sagt: "Mit Fee Schlennstedt haben wir eine exzellente Netzwerkerin und Kennerin der Szene gewonnen".Dem schließt sich Michael Bisping , Geschäftsführer von artribute-Kooperationspartner a.s.s. concerts an. Er zeigt sich davon überzeugt, dass sich mit Schlennstedt das Jazz-Portfolio weiter ausbauen lasse und artribute damit weiter erfolgreich wachsen könne.2014 starteten a.s.s. concerts und artribute eine Kooperation und haben seither erfolgreich gemeinsam Tourneen und Konzerte für Künstler wie Snarky Puppy oder Jacob Collier umgesetzt.Die Agentur artribute besteht seit 2001 und betreut vor allem Künstler aus dem Jazzbereich wie Branford Marsalis, Nils Petter Molvaer, Dee Dee Bridgewater oder Madeleine Peyroux.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen