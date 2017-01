Ehren-Fernsehpreis für Senta Berger

Der Ehrenpreis der Stifter des Deutschen Fernsehpreises geht in diesem Jahr an Senta Berger . Wie es in einer Pressemitteilung heißt, zeichne man damit eine Künstlerin aus, "die mit ihrem vielfältigen Schaffen über Jahrzehnte immer wieder neue Impulse gesetzt und damit zahlreiche Schauspielerinnen und Schauspieler, aber auch Regisseure, Autoren und nicht zuletzt ihr Publikum immer wieder inspiriert hat." ZDF -Intendant Thomas Bellut , der in diesem Jahr als Vorsitzender der Stifterrunde fungiert, bezeichnete es als "ganz besondere Freude", Senta Berger mit dem Ehrenpreis des Deutschen Fernsehpreises auszuzeichnen: "Wir ehren damit eine Ausnahme-Künstlerin, die national und international für exzellente Quoten steht und das fiktionale Fernsehen vom legendären ' Kir Royal ' bis zur Reihe ' Unter Verdacht ' geprägt hat und deren Verdienste um das deutsche Fernsehen wie um das Kino, nicht zuletzt als langjährige Präsidentin der Filmakademie , herausragend sind."Senta Berger wird die Auszeichnung bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises am 2. Februar in Düsseldorf persönlich entgegen nehmen.

