Ehemaliger Chairman der Fox Networks Group soll Michael Lynton bei Sony beerben

Großansicht Tony Vinciquerra Tony Vinciquerra

Die Suche nach einem Nachfolger für Michael Lynton , der im Januar erklärt hatte, er werde seinen Posten als CEO der Sony Corp. Anfang Februar aufgeben und Vorstandsvorsitzender beim Technologiekonzern Snap Inc. werden ( wir berichteten ), ist offenbar auf einem sehr guten Weg. US-Medienberichten zufolge führen die Konzernverantwortlichen aktuell Gespräche mit Tony Vinciquerra.Vinciquerra war bisher u.a. als Chairman der Fox Networks Group sowie in Führungspositionen bei Hearst, CBS, STX Entertaiment, Pandora, Univision Holdings, Qualcomm, DirecTV und Motorola tätig gewesen und sitzt im Vorstand von TPG Capital. Diese Posten könnte Vinciquerra im Falle eines Engagements bei Sony möglicherweise aufgeben um einen Interessenskonflikt zu vermeiden; TPG Capital zählt zu den Finanziers der Schauspieleragentur CAA.Bei Sony würde Vinciquerra für die Film- und TV-Sparte verantwortlich sein; anders als Michael Lynton aber nicht für Sony Music. Er soll von seinen möglichen künftigen Vorgesetzten auch schon die Zusage bekommen haben, sein eigenes Managementteam zusammenstellen zu können. Bleibt die spannende Frage, was dann aus Studiochef Tom Rothman wird.

Quelle: Blickpunkt:Film

