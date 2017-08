Ehemaliger "Billboard"-Chef wird Direktor an der Uni

Großansicht Wurde zum Studiengangsleiter ernannt: Bill Werde, hier 2009 auf der Midem-Bühne in Cannes Wurde zum Studiengangsleiter ernannt: Bill Werde, hier 2009 auf der Midem-Bühne in Cannes

Mithilfe einer Stiftung von Sony/ATV-CEO Martin Bandier rief die Syracuse Universtiy 2006 das Bandier Program for Music Business and the Entertainment Industries ins Leben. Nun ernannte Martin Bandier den ehemaligen "Billboard"-Chef Bill Werde zum Direktor dieses interdisziplinären Studiengangs an der privaten Hochschule im US-Bundesstaat New York."Ich kenne Bill schon seit einigen Jahren persönlich", erklärt Martin Bandier: "Sein Wissen über die Musikindustrie ist unschlagbar."In seiner Zeit beim "Billboard Magazin" verantwortete Bill Werde unter anderem die Umgestaltung des Magazins vom Printheft zur digitalen Marke. So leitete er 2010 den Relaunch der Homepage von "Billboard" und wurde dafür von der American Society of Magazine Editors mit dem Ellie Award for Digital Media ausgezeichnet.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen