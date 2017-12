Ehemalige ODS-Manager erneut unter Anklage

Großansicht Ging 2007 insolvent: Das ODS-Presswerk in Dassow Ging 2007 insolvent: Das ODS-Presswerk in Dassow

Lokalmedien in Mecklenburg-Vorpommern zufolge müssen sich drei ehemalige Geschäftsführer des ODS-Presswerks in Kürze wieder vor Gericht verantworten. Demnach habe das Landgericht Schwerin auf Anfrage bestätigt, dass sich ein 68-, ein 62- und ein 52-jähriger Mann unter anderem wegen gemeinschaftlichen Betruges, Bankrotts und Verletzung der Insolvenzantrags- und der Buchführungspflicht verantworten müssen. Bestandteil der Anklage soll sein, dass durch Falschangaben eine Fondsgesellschaft dazu gebracht wurde, insgesamt 15 Mio. Euro in eine Projektgesellschaft zu investieren. Sie sollen im Jahr 2006 durch falsche Angaben eine Fondsgesellschaft dazu gebracht haben, insgesamt 15 Millionen Euro für eine Projektgesellschaft zu investieren.Im ersten Betrugsprozess um das 2007 insolvent gegangene ODS-Presswerk in Dassow hatte das Landgericht Schwerin im April 2013 drei Ex-Geschäftsführer des Kreditbetrugs für schuldig befunden und Bewährungsstrafen verhängt.

Quelle: VideoMarkt

