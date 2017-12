Edgar Berger mischt bei Amuse mit

Großansicht Steigt beim Amuse ein: Edgar Berger (Bild: Sony Music) Steigt beim Amuse ein: Edgar Berger (Bild: Sony Music)

Knapp ein Jahr nachdem Edgar Berger und Sony Music getrennte Wege gingen , übernimmt der frühere Bertelsmann- und Sony-BMG-Manager nun einen Sitz im Aufsichtsrat von Amuse. Das schwedische Unternehmen schließt zugleich eine Finanzierungsrunde über 3,5 Millionen Euro ab. Zudem ziehen Dharmash Mistry, Partner der Beteiligungsgesellschaft Lakestar, und Jörg Mohaupt in das Gremium ein; der Niederländer Mohaupt gehört seit 2007 zum Team der Warner-Music-Eigner von Access Industries, die bei Amuse schon vor der aktuellen Finanzspritze zu den Investoren zählten.Bei dem von CEO Diego Farias geleiteten Amuse handelt es sich um eine digitale Vertriebsplattform, die sich an Acts ohne Plattenvertrag richtet. Mit Hilfe der Auswertung von Abruf- und Nutzerdaten will man bei Amuse frühzeitig potenzielle Stars identifizieren und aufbauen. Bei Amuse bezeichnet man sich selbst als "the world?s first mobile record company" Edgar Berger studierte Maschinenbau, Wirtschaftswissenschaften und Philosophie in Braunschweig, Paris und Berlin. Seine Berufslaufbahn begann er 1992 in der Unternehmensberatung Roland Berger & Partner. Danach arbeitete er als Fernsehjournalist unter anderem für RTL Television und war ab 1998 als politischer Korrespondent für RTL in Bonn und Berlin tätig. Seit 2000 baute er im Vorstandsbereich von Rolf Schmidt-Holtz das Bertelsmann Corporate Network mit Büros in Hamburg und New York auf.Zum 1. September 2005 wurde Berger zunächst President und 2006 auch CEO der damaligen Sony BMG Germany. Im Januar 2009 übernahm er dann auch die Leitung der Sony-Musikaktivitäten in Österreich und der Schweiz, 2011 holte ihn Konzernchef Doug Morris nach London, von wo aus Berger dann bis zu seinem Abschied als President und CEO Of International das weltweite Geschäft von Sony Music außerhalb der USA verantwortete.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen