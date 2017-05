Edelmetallregen für Andrea Berg und Vanessa Mai

Großansicht Bei der Preisübergabe (von links): Annette Kunze (Verkaufsleiterin Musik & Live Entertainment, Head of Label Music for Millions), Manfred Rolef (Vice President AOR Labelgroup), Vanessa Mai, Andreas Ferber (Management Vanessa Mai), Andre Mühlhausen (Senior Vice President Commercial Division GSA Sony Music) und Willy Ehemann (Senior Vice President Music Division GSA Sony Music) (Bild: schilling-fotograf.de) Bei der Preisübergabe (von links): Annette Kunze (Verkaufsleiterin Musik & Live Entertainment, Head of Label Music for Millions), Manfred Rolef (Vice President AOR Labelgroup), Vanessa Mai, Andreas Ferber (Management Vanessa Mai), Andre Mühlhausen (Senior Vice President Commercial Division GSA Sony Music) und Willy Ehemann (Senior Vice President Music Division GSA Sony Music) (Bild: schilling-fotograf.de)

Großansicht Umgeben von Gold: Andrea Berg und Dieter Bohlen (Bild: Schilling-fotograf.de) Umgeben von Gold: Andrea Berg und Dieter Bohlen (Bild: Schilling-fotograf.de)

Bei der RTL-Sendung "Dieter Bohlen - Die Mega-Show" übergab die Sony Music -Division AOR Labelgroup den Sängerinnen Vanessa Mai und Andrea Berg am kürzlich einige Edelmetall-Awards.So wurden Vanessa Mai und ihr Produzent Dieter Bohlen mit Platin für das aktuelle Album "Für dich" ausgezeichnet. "Ich danke meinen Fans und ich bin glücklich, dass ich mit meiner Musik offenbar die Gefühle der Menschen ansprechen und sie berühren konnte", freut sich die junge Schlagerkünstlerin.Zudem war Dieter Bohlen auch als Produzent an Andrea Bergs aktuellem Album "Seelenbeben" beteiligt, das über Sony Music als Vertriebspartner in den Handel kam. Dafür konnten sich Berg und Bohlen über fünffaches Gold freuen, da das Album inzwischen eine halbe Million Mal verkauft wurde. Andrea Bergs Album "Schwerelos" , das auch von Bohlen produziert wurde, konnte mittlerweile sogar die Marke von einer Millionen verkauften Einheiten knacken. Auch dafür gab es einen Award in der Show.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen