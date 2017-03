Edel wechselt ins Börsensegment Scale

Großansicht Wechselt das Börsensegment: Edel-Chef Michael Haentjes (Bild: Edel AG) Wechselt das Börsensegment: Edel-Chef Michael Haentjes (Bild: Edel AG)

Ab dem 1. März 2017 ist die Hamburger Edel AG in Börsenangelegenheiten nicht mehr Entry Standard Segment zu finden, sondern im neu geschaffenen Segment Scale. Mit Scale, dem von der Deutschen Börse geschaffenen Segment für kleine und mittlere Unternehmen, will die Deutsche Börse laut eigenen Angaben den Zugang zu Investoren und Wachstumskapital verbessern und hat einen Ersatz für den zukünftig eingestellten Bereich Entry Standard geschaffen.Zu den Neuerungen von Scale zählen zukünftig unter anderem ein von der Deutschen Börse direkt beauftragter, sogenannter Research Report und die verpflichtende Teilnahme an einer Kapitalmarktveranstaltung im Jahr. Die Wertpapierkennnummer (WKN 564950) der Edel AG bleibt dadurch jedoch unverändert.Das Unternehmen plant derzeit die Teilnahme an der Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 12. Dezember 2017. Die nächsten Geschäftszahlen veröffentlicht Edel am 29. Juni 2017 (Halbjahreszahlen per 31. März 2017) und am 31. Januar 2018 (Jahreszahlen per 30. September 2017). Die nächste Hauptversammlung findet voraussichtlich am 24. Mai 2017 statt.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen