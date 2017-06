Edel lud zum Sommerfest 2017 ein

Großansicht Beim Edel Sommerfest (von links): Alexander Welzhofer (WVG Medien), Birgit Welzhofer (Home Styling Hamburg) und Michael Haentjes (Edel) (Bild: Morris Mac Matzen) Beim Edel Sommerfest (von links): Alexander Welzhofer (WVG Medien), Birgit Welzhofer (Home Styling Hamburg) und Michael Haentjes (Edel) (Bild: Morris Mac Matzen)

Am 8. Juni 2017 ging am Hamburger Firmensitz das alljährliche Sommerfest der Edel AG über die Bühne. Auch das Wetter stimmte: Mit Einlass der gut 1000 Gäste konnte auch die Terrasse des Firmensitzes in Neumühlen 17 an der Elbe geöffnet werden. Das regnerische Wetter der Vortage machte der Abendsonne Platz und dem Partymotto "Sundown Beats 2017" alle Ehre.Zu den Gästen aus der Medien- und Entertainmentbranche, die Michael Haentjes (CEO Edel AG) und seine Mitarbeiter begrüßten, zählten unter anderem die Autoren Michael Nast ("Generation Beziehungsunfähig"), Robert Campe ("What`s App, Mama?"), Katja Just ("Barfuß auf dem Sommerdeich"), Mina Teichert ("Neben der Spur, aber auf dem Weg") sowie Anne Fleck und Matthias Riedl ("Die Ernährungs-Docs").Außerdem waren zu Gast: Patrick "Coach" Esume (American-Football-Trainer und TV-Experte), Jazz-Klarinettist und Echo-Lebenswerk Preisträger Rolf Kühn, Hans Otto Mertens (Manager Otto Waalkes), Musikproduzent Frank Peterson , Buchhändler Christian Heymann, sowie der Aufsichtsratsvorsitzende der Edel AG, Markus Conrad.Für Musik sorgte DJ Stefan Grünwald , während die Besucher bis in die frühen Morgenstunden die Gelegenheit zum Netzwerken und Fachsimpeln über Branchenthemen nutzten.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen