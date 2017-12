Edel lässt die erste Saison der Elbphilharmonie Revue passieren

Großansicht Bei der Buchpräsentation und Pressekonferenz (von links): Christoph Lieben-Seutter (Generalintendant Elbphilharmonie & Laeiszhalle), Stefan Weikert (Verlagsleiter Edel Books) und Jonas Haentjes (CEO Edel AG) (Bild: Michael Zapf) Bei der Buchpräsentation und Pressekonferenz (von links): Christoph Lieben-Seutter (Generalintendant Elbphilharmonie & Laeiszhalle), Stefan Weikert (Verlagsleiter Edel Books) und Jonas Haentjes (CEO Edel AG) (Bild: Michael Zapf)

Vor beinahe einem Jahr, am 11. Januar 2017, öffnete die Elbphilharmonie in Hamburg ihre Pforten. Das Buch "Elbphilharmonie. Die erste Saison - Künstler, Konzerte, Emotionen", das am 7. Dezember bei Edel Books erscheint, hält die erste Saison in Fotografien fest.Das 192 Seiten umfassende Werk mit über 100 Fotos enthält Texte, die sich dem Phänomen der Elbphilharmonie nähern. Den größten Teil nimmt jedoch ein Kapitel unter dem Namen "Impressionen - Alphabet der großen Momente" ein, in dem das Haus von A wie Architekturwunder bis Z wie Zahlen in Bilden durchbuchstabiert wird.Eine Chronik mit allen 324 Konzerten bis zum 31. August 2017 rundet den Band ab."Unser Buch 'Elbphilharmonie' von Joachim Mischke und Michael Zapf war im letzten Jahr das bestverkaufte Buch im Hamburger Weihnachtsgeschäft", erklärt Stefan Weikert , Verlagsleiter Edel Books: "Das wollen wir mit 'Die erste Saison' natürlich wieder erreichen!"

Quelle: MusikWoche

