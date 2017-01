Ed Sheeran stellt neue Rekorde auf

Am 6. Januar 2017 veröffentlichte Ed Sheeran mit "Castle On The Hill" und "Shape Of You" gleich zwei neue Singles. Mit beiden Songs belegt der 25-jährige Warner-Music -Künstler aktuell die Plätze eins und zwei der deutschen Spotify - und iTunes -Charts.Mit den beiden neuen Singles stellte Ed Sheeran einen neuen Rekord auf Spotify für die meisten Streams innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung auf. Die Songs landeten neben Deutschland in 35 weiteren Ländern auf Platz eins und in 26 Ländern auf Platz zwei der Charts des Streamingdienstes.Mit der Veröffentlichung schreibt der mehrfache Grammy-, Brit-Awards- und Echo-Gewinner laut Warner Music Musikgeschichte. Mehr als 13 Millionen Streams weltweit zählten die beiden Songs kumuliert in den ersten 24 Stunden nach Veröffentlichung. Damit zieht Ed Sheeran an den bisherigen Rekordhaltern One Direction vorbei. In den ersten 48 Stunden verzeichnen die beiden Singles des Sängers und Songwriters zusammen fast 26 Millionen Streams weltweit. Mit 16,19 Millionen Aufrufen am Tag ist Ed Sheeran aktuell der meist gestreamte Künstler weltweit, vor The Weeknd (9,85 Millionen) und Drake (8,76 Millionen). Inzwischen wurde "Shape Of Your" mehr als 23 Millionen Mal und "Castle On The Hill" mehr als 18 Millionen Mal abgerufenDer Erfolg der beiden Singles bleibt dabei nicht auf Spotify beschränkt: Bei iTunes Deutschland belegt Ed Sheeran ebenfalls Platz eins und zwei. In insgesamt 118 Ländern stehe eine der beiden Nummern an der Spitze der iTunes Charts, heißt es aus Hamburg.Die Lyric-Videos zu "Castle On The Hill" und "Shape Of You" zählen zudem zusammen mehr als 33 Millionen Aufrufe. In den ersten 24 Stunden nach der Veröffentlichung wurden sie mehr als zehn Millionen Mal angesehen. Kein Video des Musikers war nach Veröffentlichung so erfolgreich. Die offiziellen Videos zu den Singles folgen zu einem späteren Zeitpunkt. "Shape Of You" konnte zudem auch bei Amazon Deutschland Platz eins erobern.

Quelle: MusikWoche

