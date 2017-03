Ed Sheeran räumt Sold Out Awards ab

Großansicht Zelebrierten Sheerans ausverkauftes Konzert in Köln (von links): Folkert Koopmans (Geschäftsführer FKP Scopio), Ed Sheeran und Stefan Löcher (Geschäftsführer Arena Management) (Bild: Arena Management) Zelebrierten Sheerans ausverkauftes Konzert in Köln (von links): Folkert Koopmans (Geschäftsführer FKP Scopio), Ed Sheeran und Stefan Löcher (Geschäftsführer Arena Management) (Bild: Arena Management)

Großansicht Bei der Mannheimer Award-Übergabe (von links): Ulrich Fisseler (FKP Scorpio), Matthias Mantel (BB Promotion), Ed Sheeran und Melanie Gremm (SAP Arena) (Bild: Sörli Binder) Bei der Mannheimer Award-Übergabe (von links): Ulrich Fisseler (FKP Scorpio), Matthias Mantel (BB Promotion), Ed Sheeran und Melanie Gremm (SAP Arena) (Bild: Sörli Binder)

Auf seiner laufenden Deutschlandtour, bei der er stets solo auf der Bühne steht, erhielt Ed Sheeran für ausverkaufte Gigs in der Kölner Lanxess Arena am 23. März 2017 und der Mannheimer SAP Arena am Abend zuvor jeweils einen Sold Out Award.Alle 15.000 Tickets für den Kölner Auftritt des britischen Charts-Phänomens waren bereits wenige Minuten nach Vorverkaufsstart vergriffen gewesen. Hunderte Fans wollten laut Arena Management am 23. März nicht bis zum Abend ausharren und seien schon in den Morgenstunden zur Deutzer Arena gepilgert.Arena-Geschäftsführer Stefan Löcher übergab Sheeran den Sold Out Award kurz vor Beginn des Konzerts und freute sich über die Begegnung mit dem Künstler: "Weltstars dieser Größenordnung darf man schließlich nicht jeden Tag die Hand schütteln", so Löcher. Bei der Übergabe sagte Löcher: "Ein besonderer Dank gilt heute Folkert Koopmans , Geschäftsführer vom Tourveranstalter FKP Scorpio , und prime entertainment -Geschäftsführer Jochen Breit-Tiffe , dem örtlichen Veranstalter. Dass die Lanxess Arena für ein derart attraktives Konzert ausgewählt wurde, ist nicht selbstverständlich und freut mich und das ganze Arena-Team ungemein."prime entertainment habe innerhalb der letzten zwei Monate fünf Konzerte als örtlicher Veranstalter in der Lanxess Arena ausverkauft. "Ich bin sehr froh, dass die Zusammenarbeit immer derart reibungslos und erfolgreich abläuft", so Löcher weiter.Der Arena-Geschäftsführer schwärmte zudem Ed Sheeran vom Kölner Publikum vor und lud den Popstar zum Karneval ein: "Genieß die Show und vor allem die Atmosphäre in Köln. Die Zuschauer sind hier immer besonders enthusiastisch. Und wenn du miterleben möchtest, wie eine ganze Stadt durchdreht, musst du zum Kölner Karneval kommen. Das wirst du sicher nicht bereuen."Am 22. März machte Ed Sheeran in der Mannheimer SAP Arena Station - und nahm vom Event-Team der Halle eben falls einen Sold Out Award für eine mit rund 11.000 Besuchern randvoll gefüllte Arena mit nach Hause. Die Tickets für diese Show waren wie in Köln "kaum, dass im Februar der Startschuss für den Kartenvorverkauf gefallen war, bereits binnen weniger Minuten vergriffen", heißt es aus Mannheim."Ohne Band, ohne erzwungene Performance, ohne Wirbel um seine Person" habe sich Ed Sheeran seinen Fans in der SAP Arena präsentiert. Neben älteren Titeln wie "Thinking Out Loud" oder "I See Fire" spielte er im Alleingang mit Akustikgitarre seinen aktuellen Welthit "Shape Of You" und weitere Songs von seinem Nummer-eins-Album "÷ (Divide)" Die fünf Termine umfassende Deutschlandtour des englischen Sängers und Songschreibers startete am 20. März in der Münchner Olympiahalle. Es stehen nun noch Gigs in Hamburg und Berlin an.26.3.2017 Hamburg, Barclaycard Arena27.3.2017 Berlin, Mercedes-Benz Arena

Quelle: MusikWoche

