Ed Sheeran kommt mit "Shape Of You" auf über 100 Millionen Streams

Großansicht Knackt einen weiteren Streaming-Rekord: Ed Sheeran (Bild: Warner Music) Knackt einen weiteren Streaming-Rekord: Ed Sheeran (Bild: Warner Music)

Mit über 100 Millionen Streams des Songs "Shape Of You" in Deutschland gelingt Ed Sheeran ein neuer Rekord. Der Warner-Music -Künstler löst damit "One Dance" von Drake als meistgestreamten Song hierzulande ab, wie die Chartsermittler von GfK mitteilten."Shape Of You" stieg im Januar direkt auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Charts ein, hielt sich dort für 15 Wochen und verweilt momentan auf dem vierten Platz.Ed Sheeran führt bereits die Kategorien "meistgestreamter Artist einer Woche", "meistgestreamter Song einer Woche" und "meistgestreamter Interpret aller Zeiten" an.Insgesamt verzeichnet Ed Sheeran in Deutschland über 500 Millionen Streams für seine Songs. Mit weltweit 650 Millionen Abrufen ist Sheeran zudem auch international der bislang erfolgreichste Künstler im Streaming.Die Positionen drei und vier der hierzulande am häufigsten über Streamingdienste angehörten Singles belegen "Faded" von Alan Walker und "Lean On" von Major Lazer feat. DJ Snake & MØ.

Quelle: MusikWoche

