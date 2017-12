Ed Sheeran dominiert das Streaming-Jahr

Großansicht In Sachen Streaming machte ihm 2017 keiner etwas vor: Ed Sheeran (Bild: Greg Williams)

Bestseller im deutschen iTunes Store

Luis Fonsi (feat. Daddy Yankee) - "Despacito" Ed Sheeran - "Shape Of You" Burak Yeter feat. Danelle Sandoval - "Tuesday" Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie - "Rockabye" Alice Merton - "No Roots"

Ed Sheeran - "÷ (Divide)" Shindy - "Dreams" Bonez MC & Raf Camora - "Palmen aus Plastik - Winteredition (Tannen aus Plastik)" KC Rebell - "Abstand (Deluxe Edition)" The Weeknd - "Starboy"

Spotify

Ed Sheeran - "Shape Of You" Luis Fonsi feat. Daddy Yankee & Justin Bieber - "Despacito Remix" Luis Fonsi (feat. Daddy Yankee) - "Despacito" The Chainsmokers & Coldplay - "Something Just Like This" DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper, Lil Wayne - "I'm The One"

Ed Sheeran - "÷ (Divide)" Drake - "More Life" Kendrick Lamar - "Damn." The Weeknd - "Starboy" Post Malone - "Stoney"

Ed Sheeran - "÷ (Divide)" Bonez MC - Bonez MC & RAF Camora - "Palmen aus Plastik" 187 Strassenbande - "Sampler 4" Shawn Mendes - "Illuminate" The Weeknd - "Starboy"

Deezer

Ed Sheeran - "Shape Of You" Jason Derulo feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign - "Swalla" Burak Yeter feat. Danelle Sandoval - "Tuesday"

Ed Sheeran - "÷ (Divide)" Bonez MC & RAF Camora - "Palmen aus Plastik" Zuna - "Mele7"

YouTube

Luis Fonsi (feat. Daddy Yankee) - "Despacito" Ed Sheeran - "Shape Of You" J. Balvin & Willy William - "Mi Gente" Maluma - "Felices los 4" Bruno Mars - "That's What I Like"

Luis Fonsi (feat. Daddy Yankee) "Despacito" Ed Sheeran - "Shape Of You" Bibi H - "How It Is (Wap Bap...)" Jason Derulo feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign - "Swalla" Kay On - "Louis Louis"

Shazam

Ed Sheeran - "Shape Of You" Luis Fonsi Feat. Daddy Yankee - "Despacito" Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie - "Rockabye" Charlie Puth - "Attention" The Weeknd feat. Daft Punk - "I Feel It Coming"

Burak Yeter feat. Danelle Sandoval - "Tuesday" Luis Fonsi feat. Daddy Yankee - "Despacito" Ed Sheeran - "Shape Of You" Alice Merton - "No Roots" Maître Gims feat. Dany Synthé - "Loin (Pilule Violette)"

Kurz vor Jahresende ziehen die Streamingdienste und Downloadportale Bilanz. In verschiedenen Rankings haben Spotify, Apple, Deezer und Co. die beliebtesten Künstler, Songs und Alben für 2017 ermittelt. Ed Sheeran dominiert die Bestenlisten, dicht gefolgt von Luis Fonsi.So verkaufte sich "÷ (Divide)" von Ed Sheeran besonders gut bei iTunes und ist auch bei den Streaminganbietern Spotify und Deezer als das am meisten aufgerufene Album des Jahres gelistet.In den deutschen Albumcharts findet sich ebenfalls Ed Sheeran an der Spitze. Auf den weiteren Rängen haben sich deutsche Rapper breit gemacht. Bonez MC & Raf Camora sind mit "Palmen aus Plastik" zum Beispiel bei Apple, Deezer und Spotify in der Top 5.Auch bei den Singles hat Ed Sheeran fast überall mit "Shape Of You" international wie auch in Deutschland die Nase vorn. Nur bei iTunes und bei YouTube übertrifft ihn Luis Fonsi, der mit Daddy Yankee den Sommerhit "Despacito" ablieferte.

Quelle: MusikWoche

