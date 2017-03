Ed Sheeran bleibt in Frankreich auf zwei

Mit seinem Album "Divide" (WEA/Warner Music) kommt der englische Künstler in dender Erhebungswoche vom 11. bis 17. März nicht an "Mission Enfoirés" (Columbia/Sony Music) vorbei, dem Mitschnitt der Wohltätigkeitskonzerte von Les Enfoirés, der in der Vorwoche aus dem Stand Platz eins erreichte.Damit setzen Les Enfoirés eine Tradition fort: Jedes Jahr stehen zahlreiche Künstler Ende Januar, Anfang Februar eine Woche lang jeden Abend in Paris auf der Bühne; die TV-Übertragung gehört zu den größten Medienereignissen in der frankophonen Welt, der jeweilige CD-Mitschnitt ist auf den ersten Platz der Charts abonniert. Der Erlös der Aktion kommt der karitativen Organisation Les Restos Du C?ur zugute."Divide" von Ed Sheeran verharrt auf Platz zwei, wo es in der Vorwoche einstieg."Human (Deluxe)" (Columbia/Sony Music) von Rag'n'Bone Man klettert wieder um eine Sprosse nach oben auf Platz drei. Neu auf vier dabei ist der Singer/Songwriter Saez mit seinem Album "Le Manifeste Lulu" (Cinq 7), während sich sein Kollege Vianney mit "Vianney" (Tôt ou Tard/Wagram) wie in der Vorwoche auf fünf hält.Die Rap- und HipHop-Fraktion besetzt die Plätze sechs bis zwölf. Auf sechs, rauf von sieben in der Vorwoche, steht das Duo PNL mit "Dans La Légende"(QLF/Musicast); auf sieben findet sich der algerisch-französische Rapper Abdelkarim Brahmi-Benalla alias Rim'k mit "Fantôme" (Caroline France/Universal Music), der in der Vorwoche auf sechs einstieg. Auf acht folgt die HipHop-Formation Iam, die in der Vorwoche mit "Revolution" (Def Jam/Universal Music) neu auf drei dabei war.Jeweils einen Platz nach oben geht es wieder für Jul mit "L'Ovni" (D'Or et de Platine/Musicast) von zehn auf neun sowie für Nekfeu mit "Cyborg" (Polydor/Universal Music) von elf auf zehn. Neu auf elf dabei ist der Rapper Hooss mit "Temps Plein" (VGS Clan/Musicast), während sich Soprano mit "Everest (L')" (Rec. 118/Warner Music) auf der Zwölf hält.Spitzenreiter bei denist wie in der Vorwoche "Divide" von Ed Sheeran, während "Mission Enfoirés" von Les Enfoirés auf zwei verharrt. Neu dabei auf drei ist Hooss mit "Temps Plein", neu auf fünf der Rapper Booba mit "Autopsie 0" (Capitol/Universal Music), der in den Kombicharts Platz 20 erreicht. Auf vier steht "Human" von Rag'N'Bone Man.Auch bei denplatziert sich Rag'n'Bone Man mit "Human (Deluxe)" auf vier - hinter "Mission Enfoirés" von Les Enfoirés auf eins, "Divide" von Ed Sheeran auf zwei und "Le Manifeste Lulu" von Saez auf drei. "Vianney" hält sich wie in der Vorwoche auf fünf.Auf deraus Streamingabrufen und Downloads hat sich seit Wochen "Shape Of You" von Ed Sheeran an der Spitze eingerichtet, gefolgt wie in der Vorwoche von "Human" von Rag'n'Bone Man (Sony Music) auf Position zwei. Auf drei steht "Afro Trap Part. 8 (Never)" vom Rapper MHD (Universal Music), auf vier "Bené" vom Rapduo PNL (Musicast), auf fünf "Tout L' Monde S'En Fou" (Believe Digital) vom Rapper Sofiane.Imhält "Shape Of You" von Ed Sheeran nach wie vor auf der Eins, gefolgt von "Je M'En Vais" von Vianney (Tôt ou Tard/Wagram) auf zwei und "I Feel It Coming" von The Weeknd (Universal Music) auf drei. Auch hier steht "Human" von Rag'n'Bone Man auf Rang vier, gefolgt von "Way Down We Go" von der Band Kaleo (Warner Music) auf fünf.Die französischen Charts werden im Auftrag der Branchenverbände SNEP (Syndicat National de L'Edition Phonographique) und SCPP (Société Civile des Producteurs Phonographiques) von GfK erhoben. Alle Ranglisten finden sich hier: www.snepmusique.com

