Ed Sheeran beerbt Major Lazer mit meistgestreamter Single

Nachdem Ed Sheeran mit den Songs "Shape Of You" und "Castle On The Hill" bereits Platz eins und zwei der Offiziellen Deutschen Charts stürmte, bestätigt GfK Entertainment nun, dass "Shape Of You" hierzulande auch einen neuen Streamingrekord aufgestellt hat.Demnach sei die Single mit 4,2 Millionen Abrufen der meistgestreamte Song in Deutschland in der Startwoche. Der bisherige Rekordhalter stammt wie Sheeran aus dem Hause Warner Music. "Cold Water" von Major Lazer feat. Justin Bieber & Mø schaffte es in den ersten sieben Tagen auf 3,1 Millionen Streams.Am 6. Januar 2016 verzeichnete Spotify für die beiden Singles von Ed Sheeran bereits einen neuen Rekord für die meisten Streams innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung.

Quelle: MusikWoche

