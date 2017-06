Ed Sheeran 2018 auf Open-Air-Tour

Wenige Tage nach seinem Auftritt als einer der Headliner des diesjährigen Glastonbury Festivals in England hat Ed Sheeran für Sommer 2018 eine insgesamt 25 Termine umfassende Stadion- und Open-Air-Tournee durch Europa bekanntgegeben.In Deutschland veranstaltet FKP Scorpio im Juli kommenden Jahres vier Shows des in diesem Jahr endgültig zum Superstar avancierten britischen Sängers und Songschreibers: in den Olympiastadien in Berlin und München sowie auf Open-Air-Arealen in Essen und Hamburg. Die Tickets dafür ab 65 Euro (zuzüglich Gebühren) sind ab dem 8. Juli um 11 Uhr ausschließlich online über CTS Eventim erhältlich.Pro Bestellung können maximal vier Karten erworben werden. "Um dem sogenannten Ticketzweitmarkt, absurden Preisen und Fan-Abzocke einen Riegel vorzuschieben, werden die Tickets personalisiert verkauft, das heißt der Name des Ticketkäufers wird auf die Tickets aufgedruckt", lässt FKP Scorpio wissen. Beim Einlass müsse zumindest der auf dem Ticket aufgedruckte Nachname mit dem vorzulegenden Ausweisdokument übereinstimmen, eine zweite (und gegebenenfalls dritte und vierte) Person erhält demnach "nur gleichzeitig mit der sich ausweisenden Person Zutritt". Auf Verlangen sei ebenfalls die Buchungsbestätigung nachzuweisen. "Die Tickets sind nicht übertragbar", heißt es aus Hamburg.FKP Scorpio veranstaltet zudem mit Partnern vier weitere Konzerte Ed Sheerans in Europa: zwei Shows in Schweden (in Kooperation mit der dortigen Firmentochter FKP Scorpio Sverige) sowie Gastspiele in der Schweiz und in Polen in Zusammenarbeit mit dort ansässigen Unternehmen.Im deutschsprachigen Raum gibt Ed Sheeran auch noch ein Konzert in Österreich: Veranstalter am 7. August 2018 im Ernst Happel Stadion in Wien ist Barracuda Music. Für diesen Termin beginnt der Kartenvorverkauf am 8. Juli auf oeticket.de. Der Käufer muss auch hier zum Konzert die Karten und einen gültigen Lichtbildausweis mitnehmen, andernfalls könne der Zutritt nicht garantiert werden. "Die Weitergabe von Tickets ist nicht möglich", heißt es aus Wien.Bei seinem Auftritt auf der Pyramid Stage beim Glastonbury Festival am 25. Juni vor mehr als 100.000 Zuschauern habe Ed Sheeran "ein weiteres Mal eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass es nicht mehr als ihn, seiner Gitarre und einer Loop-Station bedarf, um die Massen mitzureißen", verlautet FKP Scorpio. Seine Performance verfolgten zudem rund drei Millionen Menschen per Livestream.Während der Tour 2018 wird Sheeran auch ins Londoner Wembley-Stadion zurückkehren, das er 2015 als erster Künstler überhaupt allein ohne Band bespielte und zudem an drei aufeinanderfolgenden Abenden ausverkaufte.Sheerans aktuelles Warner-Music -Album "÷ (Divide)" gilt mit mehr als acht Millionen verkauften Einheiten binnen drei Monaten als der weltweit erfolgreichste Longplayer des Jahres 2017 bis dato. Sein Singlehit "Shape Of You" verzeichnete nach Angaben seines deutschen Livepartners FKP Scorpio in weniger als einem halben Jahr global mehr als 1,5 Milliarden Streams.Ed Sheeran erhielt vor wenigen Tagen den Hal David Starlight Award 2017 der Songwriters Hall of Fame. Außerdem wurde kürzlich publik, dass er für seine Beiträge zur Musik und seine Charity-Tätigkeiten mit dem Order Of The British Empire geehrt wird.19.07.2018 Berlin, Olympiastadion22.07.2018 Essen, Flughafen Essen/Mülheim25.07.2018 Hamburg, Trabrennbahn Bahrenfeld29.07.2018 München, Olympiastadion10.07.2018 Göteborg, Ullevi Stadion (in Kooperation mit FKP Scorpio Sverige)14.07.2018 Stockholm, Friends Arena (in Kooperation mit FKP Scorpio Sverige)03.08.2018 CH-Zürich, Letzigrund-Stadion (in Kooperation mit AllBlues Konzert)11.08.2018 PL-Warschau, PGE Narodowy (in Kooperation mit Charm Music Poland)07.08.2018 AT-Wien, Ernst Happel Stadion (Veranstalter: Barracuda Music)

