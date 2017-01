ECM und Manfred Eicher als Lego-Idee

Da staunt wohl mancher Bauklötze: Ein Lego-Ideas-Projekt baut ECM-Labelgründer Manfred Eicher ... (Bild: ideas.lego.com/projects/164473, Screenshot)

Großansicht ... samt ECM-Studio und Musikern wie Pat Metheny bei einer Aufnahmesession mit Lego-Bausteinen nach (Bild: ideas.lego.com/projects/164473, Screenshot) ... samt ECM-Studio und Musikern wie Pat Metheny bei einer Aufnahmesession mit Lego-Bausteinen nach (Bild: ideas.lego.com/projects/164473, Screenshot)

Unter dem Namen Lego Ideas führt Lego eine Art interne Crowdfunding-Plattform. Hier sammelt der Spielwarenkonzern Vorschläge von Nutzern, die bei entsprechender Nachfrage und Unterstützung den Weg in die Produktion finden können. So gelangte jüngst zum Beispiel das Modell "Beatles Yellow Submarine" mit vier Beatles-Minifiguren in die Regale der Spielzeugläden.Ein aktuelles Projekt baut nun das ECM-Studio mit Plastikbausteinen nach , samt dem Labelgründer und Produzenten Manfred Eicher und dem Jazzgitarristen Pat Metheny . Eingereicht wurde der Vorschlag unter dem Namen "Jazz Studio Session (ECM Records)" von einem Nutzer, der sich AjuArchIdiot nennt.Die Zahl der Supporter lag am Nachmittag des 27. Januar 2017 bei 140. Bis zu einer möglichen Umsetzung in Lego-Bricks bleibt es somit noch ein weiter Weg: Erst wenn ein Projekt 10.000 Unterstützer findet, prüfen die Lego-Planer den Vorschlag auf seine Machbarkeit.

