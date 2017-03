Echo-Veranstalter geben Nominees bekannt

Schlussspurt für den Echo 2017: Drei Wochen vor der 26. Verleihung des Echo stehen nun die Nominierten für eine Auszeichnung in 16 der insgesamt 22 Kategorien fest. Aus dem Kreis der Kandidaten ragen dabei Stereoact und Kerstin Ott heraus: Die unter dem Namen Stereoact aktiven Rico Einenkel und Sebastian Seidel kommen auf drei Nominierungen in den Kategorien "Dance national" und "Newcomer national" sowie zusammen mit der der Singer/Songwriterin Kerstin Ott und der gemeinsamen Version von "Die immer lacht" in der Sparte "Hit des Jahres" ins Rennen. Kerstin Ott selbst ist zudem in den Kategorien "Künstlerin Pop national" sowie "Newcomer national" nominiert.Auf drei Nennungen kommt die französische Sängerin Imany mit "Don't Be So Shy" als potenziellem "Hit des Jahres" sowie als "Künstlerin international" und "Newcomer international". Doppelt nominiert sind darüber hinaus nationale Künstler wie Udo Lindenberg, Max Giesinger, AnnenMayKantereit, Andrea Berg und die Lochis, aber auch internationale Acts wie Drake, Sia, Alan Walker sowie Rag'n'Bone Man, die Rolling Stones und Metallica.Rechnet man noch die Produzenten-Kategorie hinzu, kommen auch Udo Lindenberg, die Beginner, Clueso, Mark Forster und AnnenMayKantereit auf je einen Nennung mehr. Als Nominierte gehen dabei Andreas Herbig, Henrik Menzel und Peter "Jem" Seifert für das Udo Lindenberg-Album "Stärker als die Zeit" ins Rennen sowie Eizi Eiz, Denyo, Tropf und Fidjikris (Beginner, "Advanced Chemistry"), Moses Schneider (AnnenMayKantereit, "Alles Nix Konkretes"), Ralf Christian Mayer (Mark Forster, "Tape") und Tobias Kuhn (Clueso, "Neuanfang).Auf der Echo-Liste stehen zudem auch die Böhsen Onkelz mit zwei Nennungen ("Album des Jahres" und "Rock national") und Frei.Wild ("Rock national").Eine Liste aller Nominees in den 16 Kategorien finden Sie hier . Jenseits der 16 Kategorien, für die nun die Kandidaten feststehen, verleihen die Echo-Macher in diesem Jahr Preise in den Kategorien "Bestes Video national", "Partner des Jahres", "Handelspartner des Jahres" und "Soziales Engagement". Hinzu kommen außerdem der "Kritikerpreis national" und die Auszeichnung für das Lebenswerk.Die Deutsche Phono-Akademie als Kulturinstitut des Bundesverbands Musikindustrie (BVMI) verleiht den deutschen Musikpreis am 6. April in der Messe Berlin.Als neuer TV-Partner strahlt Vox die von Xavier Naidoo und Sasha moderierte Gala tags darauf am 7. April ab 20:15 Uhr aus Beim BVMI streicht zudem erneut die renovierten Vergaberichtlinien heraus: Demnach erfolgen die Nominierung in den ersten 16 Echo-Kategorien nach den Platzierungen der Titel in den Offiziellen Deutschen Charts, im zweiten Schritt kommt nun eine Jury zum Zuge : "Die Nominierten sind veröffentlicht, jetzt sind die neu besetzten Jurys dran, deren Stimmen im Rahmen des neuen Echo-Konzepts deutlich mehr Gewicht haben als bisher", sagt BVMI-Geschäftsführer Florian Drücke : "Sie entscheiden zur Hälfte darüber, wer einen Echo mit nach Hause nimmt; die andere Hälfte ergibt sich aus der Wertung in den Offiziellen Deutschen Charts."Drücke betont zudem die kreative Vielfalt der Echo-Kandidaten: "Der Blick auf die Nominierungen zeigt: Alle Facetten und Strömungen des aktuellen Musikgeschehens sind vertreten." Sehr schön sei dabei auch die starke Präsenz junger Acts. "Und auch die etablierten Künstler haben mit ihren Erfolgen im vergangenen Jahr bewiesen, dass ihre Musik sowohl in kreativer als auch in kommerzieller Hinsicht über ein enormes Potenzial verfügt. Aus dieser Vielfalt die besten Künstlerinnen und Künstler auszuwählen, ist jetzt Aufgabe der Jurys - wir sind gespannt und freuen uns auf das Ergebnis am 6. April."

