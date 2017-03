Echo-Veranstalter beziehen Position zur Abstimmung, Preisen und zur Echo-DNA

Großansicht Wollen beim Echo mehr Dynamik hereinbringen: Konrad von Löhneysen (links) und Florian Drücke (Bild: Markus Nass/BVMI) Wollen beim Echo mehr Dynamik hereinbringen: Konrad von Löhneysen (links) und Florian Drücke (Bild: Markus Nass/BVMI)

Großansicht Begleitet den Echo von Beginn an: Gerd Gebhardt, hier 2011 bei der Vorabverleihung der Branchen-Echos mit Moderatorin Mirjam Weichselbraun (Bild: Stefan Malzkom) Begleitet den Echo von Beginn an: Gerd Gebhardt, hier 2011 bei der Vorabverleihung der Branchen-Echos mit Moderatorin Mirjam Weichselbraun (Bild: Stefan Malzkom)

"Auch die Echo-Nominierten dürfen sich bereits als Sieger sehen."

"Der Echo ist nicht mehr so ausrechenbar wie in den Vorjahren."

"Die Jury-Tätigkeit kann nicht allen eine Einladung an den VIP-Tisch garantieren."

Für 2017 hatten die Veranstalter vom Bundesverband Musikindustrie (BVM) Neuerungen für den deutschen Musikpreis Echo angekündigt. Unter anderem sollte das Votum einer erweiterten Jury mehr Gewicht bei der Auswahl der Sieger bekommen . Das weckte offenbar manche Erwartungen. Kurz nach der Bekanntgabe der Echo-Nominees kochen deshalb nun mancherorts die Emotionen hoch.In der Diskussion geht es um die Auswahl der Kandidaten und um die Frage nach der wahren Bedeutung der Echo-Jury, aber auch um den Preis für die Plätze beim VIP-Dinner direkt vor der eigentlichen Echo-Verleihung. Im Gespräch mit MusikWoche erläutern Konrad von Löhneysen und Gerd Gebhardt als Repräsentanten des fünfköpfigen Line-up-Committees sowie Florian Drücke als Geschäftsführer des BVMI Art und Umfang der Änderungen, die Kür der Kandidaten und Echo-Sieger, aber auch, warum die Teilnahme an einer Abstimmung nicht gleich einen Platz beim VIP-Dinner garantieren kann.Das öffentliche Echo auf die Echo-Neuerungen lässt kaum auf einen Erfolg hoffen, oder?Wenn wir unseren Erfolg allein vom öffentlichen Feedback abhängig machen würden, hätten wir noch nie Erfolg gehabt. Im Moment laufen die Vorbereitungen für die Echo-Verleihung 2017 gut, schließlich arbeiten wir mit neuen Partnern in einem neu zusammengesetzten Team.Wie kam es zu den geplanten Änderungen für den Echo 2017?Nach dem 25. Echo und dem Feedback darauf war klar, dass sich einige Dinge beim deutschen Musikpreis ändern müssen. Deshalb hat sich das Line-up-Committee bereits im Juni 2016 wieder zusammengefunden und in einem grundlegenden Strategiepapier die Anforderungen und Wünsche an eine Weiterentwicklung des Echo zusammengefasst.Was für Punkte waren das?Ziel war es, den Echo und seine Preisträger weniger vorhersehbar zu machen und somit mehr Dynamik in die Geschichte zu bekommen. Außerdem ging es um Ideen wie die Zahl der Live-Acts auf acht zu begrenzen und die Zahl der in der Gala verliehenen Preise auf zehn. Aber auch die Sitzordnung spielte eine Rolle: Wir wollten weg von den steifen Reihen, die mit ihren immer gleichen Bildern auch für die Kameras langweilig sind, und hin zu einer Anordnung mit Tischen. Außerdem ging es darum, die Jury viel breiter aufzustellen. Bei anderen Musik- oder Filmpreisen spricht man ja sogar von einer großen Award Academy. Unter anderem wollten wir hier die Künstler mehr mitnehmen und alle mit in die Jury holen, die in den vergangenen fünf Jahren selbst zu den Nominierten zählten.Diese Meetings haben in den vergangenen Jahren regelmäßig stattgefunden, nur 2016 gab es Anlass für eine Zäsur, die schließlich zu einem Arbeitspapier führte. Wir müssen den Echo nicht neu erfinden, schließlich gibt es genügend Beispiele für Veranstaltungen, die nach einem vergleichbaren Muster funktionieren, und auch mit dem Echo sind wir bereits im 26. Jahr. Dennoch polarisiert Musik, ebenso wie solche Veranstaltungen und manche Menschen und Protagonisten.Sind Sie mit der Umsetzung der erarbeiteten Ideen zufrieden?Wenn man so etwas neu aufsetzt, macht man im ersten Anlauf garantiert nicht alles richtig. Trotzdem sind wir mit den Ergebnissen durchaus zufrieden. Das ist ein bisschen wie bei der Fußballweltmeisterschaft: Da sind auch viele mit den Modalitäten oder der Zahl der Teilnehmer nicht einverstanden. Aber dennoch wollen schließlich alle ein Ticket für die Spiele. So erleben wir das derzeit auch, die Nachfrage nach Echo-Karten ist gigantisch. Also müssen wir doch etwas richtig machen.Zumindest aber scheint die Änderung bei manchen neuen Mitgliedern der Jury höhere Erwartungen geweckt zu haben, oder?Der Vorgang, eine Liste an Nominees aufzustellen und dann über diese Vorauswahl eine Jury abstimmen zu lassen, ist aber doch das Normalste der Welt. Allerdings ist es richtig: Dass sich die Vorgaben für die Vorauswahl, wie es beim Echo nun einmal von Anfang an der Fall war, auf tatsächliche Verkaufserfolge beziehen, kam bei der Jury nicht richtig an. Uns allen war das vielleicht zu klar.Uns war zudem schon immer wichtig, dass auch die Echo-Nominierten sich bereits als Sieger sehen durften. Schließlich basiert der Echo auf den Charts- und Verkaufserfolgen. Für manche Kritiker bedeutet das offenbar den größten Ausverkauf, für uns mach das den Echo zum größten Publikumspreis überhaupt.Richtig. Wir haben den Einfluss der Jury dennoch deutlich erhöht. Aber die Freiheit, aus dem ganzen Portfolio der Musik des vergangenen Jahres die Kategorien, die Nominierten und die Sieger zu wählen, die gibt es bei keinem Preis auf der Welt. Der Echo entwickelt sich, seine DNA aber, und das sind nun einmal schon immer die Charts- und Markterfolge, gibt er nicht auf. Deshalb waren die Erwartungen bei manchen Kritikern vielleicht höher, die hofften, dass der Echo nun von den Füßen auf den Kopf gestellt wird.Davon abgesehen, haben wir ja einen Preis, der nur von Kritikern vergeben wird und bei dem in den letzten Jahren Acts wie Pantha du Prince, DJ Koze oder Modeselektor gewonnen haben, was bei Verfügbarkeit der Künstler, wie zum Beispiel Pantha du Prince, auch in der Show zu sehen war.Wie beurteilen Sie die Entwicklung in Hinblick auf die Vorhersehbarkeit?Hier scheinen unsere Maßnahmen zu funktionieren. Das sehen wir unter anderem bereits an den Zusagen der nominierten Künstler für die Teilnahme am Echo. Früher war es oftmals so, dass viele Acts der Verleihung fern blieben, weil sie sich anhand ihrer Verkaufszahlen ausrechnen konnten, schließlich doch keine Aussicht auf die Trophäe zu haben. Das ist diesmal ganz anders. Wir haben in mehreren der nationalen Kategorien Zusagen von fast allen Echo-Kandidaten. Das hatten wir so noch nie zuvor.Der Echo ist nicht mehr so ausrechenbar wie in den Vorjahren. Wir haben den Einfluss der Jury erheblich gesteigert und die Machtverhältnisse im Entscheidungsprozess geteilt: Zwar fließen die Verkaufs- und Chartserfolge, ermittelt aus physischen Verkäufen, Downloads und Streamingabrufen und aufgeschlüsselt nach einem Punktesystem, zu 50 Prozent in die Auswahl der Echo-Sieger ein. Die Stimmen der Jury aber, ebenfalls aufgeschlüsselt nach Punkten, können das Ergebnis noch einmal komplett auf den Kopf stellen.Wie sieht es bei den Preisen für die Echo-Eintrittskarten aus, können Sie die Kritik hier nachvollziehen?Die Preise und Angebote für Plätze in der Echo-Verleihung bleiben auf dem Niveau der vergangenen Jahre. Allerdings gibt es zum ersten Mal ein VIP-Dinner direkt vor Beginn der Gala an Tischen vor der Bühne, auf der anschließend die Echo-Sieger ihre Trophäen entgegennehmen. Die Karten dafür kosten bei uns 750 Euro. Das ist sicher ein stolzer Preis, allerdings betreiben wir hier auch einen wahnsinnigen Aufwand. Ein Dinner von einem Spitzenkoch für eine Vielzahl von Gästen im Umfeld der Preisgala minutengenau auf die Tische zu bringen - da sprechen wir von einer Produktion in der Produktion. Selbstverständlich kostet dabei nicht das Essen so viel Geld, sondern es geht vor allem auch um viel Personal und kostspielige Umbauten, die das Kochen in der Messe überhaupt erst möglich machen. Aber dennoch ist klar: Die Ticketpreise für dieses ausgewählte Event dienen der Refinanzierung des Leuchtturmpreises, zu dem alle kommen wollen.Wer zur Echo-Verleihung möchte, kann genauso wie in den Vorjahren auf der Fernsehtribüne Platz nehmen oder in die Viewing Lounge, niemand muss ins Dinner. Wir bewegen uns hier aber dennoch nicht in einem preislichen Umfeld, das es so sonst nirgendwo auf der Welt gibt.Das stimmt. Sitzplätze an den Tischen bei den Brit Awards haben vor Jahren schon 1000 Pfund gekostet. Wir sehen das Preisgefüge beim Echo als Teil einer Mischkalkulation und machen den Interessenten verschiedene Angebote. Schlussendlich ist es die freie Entscheidung eines jeden, diese anzunehmen oder eben nicht.Haben Sie auch hier zu hohe Erwartungen geschürt?Zumindest bei manchen der neu eingeladenen Jury-Kandidaten scheint das durchaus der Fall zu sein. Trotzdem kann leider die Jury-Tätigkeit, so wesentlich sie für den Echo auch ist, bei einem Gremium mit rund 600 Mitgliedern nicht allen eine Einladung an den VIP-Tisch garantieren - da kommt das Ganze sonst schnell in Schieflage.Für Kritik sorgen zudem erneut Nominierungen wie in der Kategorie "Rock national" mit Kandidaten wie Frei.Wild oder den Böhsen Onkelz. Hätte sich das nicht anders steuern lassen?Wir haben für diese Fälle bereits vor einigen Jahren den Echo-Beirat als unabhängiges Gremium ins Leben gerufen. Dessen Mitglieder haben sich auch in diesem Jahr kritische Fälle angehört und die Texte dazu gelesen. Darüber hinaus wollen wir beim Echo aber nun einmal nichts zensieren. Unser Anspruch ist es vielmehr weiterhin, in erster Linie das abzubilden, was am Markt erfolgreich war. Und dann kommt die Jury dran.Macht sich die Stimmung bei manchen Mitgliedern der Jury, die bereits ihren Rücktritt verkündet haben, auch in schwächeren Rückläufen bei der Stimmabgabe bemerkbar?Das können wir noch nicht sagen, der Voting-Prozess läuft schließlich noch. Dennoch haben wir schon jetzt eine gute Quote an Rückläufen. Eine deutliche Mehrheit der Angeschriebenen hat längst ihre Bereitschaft signalisiert, am Echo mitzuwirken.Neben den Rücktritten gibt es sogar umgekehrte Fälle. Wir haben bereits Kandidaten, die sich für 2018 um einen Platz in der Jury bewerben. Auch wenn die eine oder andere Headline etwas anderes vorgaukelt, gibt es also nicht nur Absagen für die Echo-Jury.

Quelle: MusikWoche

