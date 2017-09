Echo-Macher zurren Liveprogramm für Echo Klassik fest

Großansicht Kommt beim Echo Klassik 2017 erneut als Bestseller des Jahres zu Ehren: Jonas Kaufmann (Bild: Markus Nass) Kommt beim Echo Klassik 2017 erneut als Bestseller des Jahres zu Ehren: Jonas Kaufmann (Bild: Markus Nass)

Großansicht Stellte sich erst kürzlich bei der Night Of Classics der Deutschen Grammophon Handels- und Medienpartnern vor: die Cellistin Camille Thomas (Bild: MusikWoche) Stellte sich erst kürzlich bei der Night Of Classics der Deutschen Grammophon Handels- und Medienpartnern vor: die Cellistin Camille Thomas (Bild: MusikWoche)

Jonas Kaufmann holt seinen Auftritt beim Echo Klassik, den er 2016 aus gesundheitlichen Gründen ausfallen lassen musste, nun bei der Verleihung des Echo Klassik 2017 nach. Wie ebenfalls bereits im Vorjahr erhält der Tenor den Echo für den "Bestseller des Jahres".Daneben stehen aber auch Künstler wie die Mezzosopranistin Joyce DiDonato oder der Bariton Matthias Goerne auf der Bühne der Elbphilharmonie, wenn der Bundesverband Musikindustrie am 29. Oktober 2017 in Hamburg den Echo Klassik verleiht. Beide erhalten in diesem Jahr die Preise in den prominenten Gesangskategorien.Darüber hinaus holen die Echo-Veranstalter die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker und Geiger Daniel Hope live nach Hamburg, die den Echo Klassik jeweils ind er Sparte "Klassik ohne Grenzen" erhalten. Außerdem sollen Pianist Maurizio Pollini, die Akkordeonistin Ksenija Sidorova. Pretty Yende und Lucas Debargue oder Aida Garifullina live zu erleben sein sowie die Cellistin Camille Thomas, die kürzlich als Neuzugang bei der Deutschen Grammophon präsentiert wurde.Begleitet werden die Künstler an diesem Abend vom Philharmonischen Staatsorchester Hamburg unter der Leitung seines Generalmusikdirektors und Chefdirigenten Kent Nagano. Nagano wiederum erhält den Echo Klassik 2017 in der Kategorie "Dirigent des Jahres".Der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) und die Deutsche Phono-Akademie verleihen den Echo Klassik am 29. Oktober in der Elbphilharmonie Hamburg. Als Moderator führt wie bereits im Vorjahr und insgesamt zum vierten Mal Thomas Gottschalk durch die 24. Ausgabe des deutschen Klassikpreises. Als Medienpartner bleibt das ZDF mit an Bord und überträgt die Gala am selben Abend ab 22.00 Uhr.Eine Liste der Sieger beim Echo Klassik 2017 finden Sie hier

Quelle: MusikWoche

